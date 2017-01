12.01.2017

Potsdam : Schmiererei an Potsdamer Linken-Büro

Bild vergößern Unter anderem wurde "SED" an die Fensterscheiben geschmiert. Foto: Sascha Krämer (Kreisvorsitzender Die Linke Potsdam)

Die Geschäftsstelle der Potsdamer Linken wurde mit den Wörtern "SED" und "Stasi" beschmiert. Die Polizei ermittelt.

Potsdam - Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch die Geschäftsstelle des Linke-Kreisverbands Potsdam in der Zeppelinstraße beschmiert. Die Wörter "SED" und "Stasi" wurden in roter Farbe an die Fensterscheiben angebracht.

Mittlerweile sind die Schriftzüge wieder entfernt, teilt die Polizei am Donnerstag mit. Es wird wegen Sachbeschädigung ermittelt.