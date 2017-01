NACHRICHTEN

Raumordnungsverfahren

für Erdgas-Pipeline eröffnet

Potsdam - Das Raumordnungsverfahren in Brandenburg für die geplante Erdgas-Pipeline Eugal ist eröffnet. Der vorgesehene Teilabschnitt im Land ist 275 Kilometer lang, teilte das Infrastrukturministerium am Dienstag in Potsdam mit. Die Fernleitung soll ab Ende 2019 vorrangig russisches Erdgas von der Ostsee bis zur tschechischen Grenze transportieren. Die Leitung soll fast 500 Kilometer lang sein. Die Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg prüft in den nächsten sechs Monaten die Auswirkungen des Vorhabens auf Landwirtschaft, Natur, Siedlungsstruktur und Gewerbeentwicklung. In dem Verfahren wird die Öffentlichkeit beteiligt. Die Festland-Gastrasse soll weitgehend mit der 2011 in Betrieb genommenen Fernleitung Opal gebündelt werden soll. dpa

Kommunalpolitiker verurteilen Steinattacke auf Landarzt-Wohnhaus

Angermünde - Kommunalpolitiker haben die rassistische Attacke auf einen aus dem Libanon stammenden Landarzt in der Uckermark scharf verurteilt. „Der Mann ist für unsere Region ein Segen. Er kümmert sich um Einheimische und Flüchtlinge. Er lebt seit Jahrzehnten bei uns“, sagte Uckermark-Landrat Dietmar Schulze (SPD) am Dienstag in Angermünde. „Es ist unvorstellbar, dass so ein wichtiger Mann in seinem privaten Umfeld bedroht wird“, sagte Schwedts Bürgermeister Jürgen Polzehl (SPD). Unbekannte hatten am Wohnhaus des Arztes im Angermünder Ortsteil Frauenhagen Scheiben eingeworfen. Außerdem zerstachen die Täter seine Autoreifen. Der Staatsschutz ermittelt. Der Landarzt ist weit über die Kreisgrenzen der Uckermark bekannt. Er betreibt in Pinnow und Schwedt Hausarztpraxen und kümmert sich zusätzlich um Flüchtlinge. dpa

Versuchte Vergewaltigung:

Mann gefasst

Berlin - Die Berliner Polizei hat wenige Stunden nach der Veröffentlichung von Überwachungsbildern eines mutmaßlichen Sexualstraftäters einen Tatverdächtigen festgenommen. Zuvor hatte sich ein Zeuge gemeldet. Polizeibeamte nahmen den 27-jährigen Mann am Montagabend gegen 18.35 Uhr in einer großen Flüchtlingsunterkunft fest. Am Montag hatte die Polizei Bilder des Tatverdächtigen aus einer Überwachungskamera der BVG veröffentlicht. Der bis dahin Unbekannte stand in dringendem Verdacht, im September 2016 versucht zu haben, eine 15-Jährige zu vergewaltigen.fha