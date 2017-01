NACHRICHTEN

Sexualstraftäter greift Prostituierte in Schlafzimmer an

Wittenberge - Ein der Polizei bekannter Sexualstraftäter hat eine Prostituierte in ihrer Wohnung in Wittenberge (Prignitz) angegriffen. Der 37 Jahre alte Mann habe der 41-Jährigen im Schlafzimmer aufgelauert, teilte die Polizei am Montag mit. Als sie dort am vergangenen Freitag erschien, versuchte der Mann den Angaben zufolge, sie zu ersticken. Nachdem die Frau es geschafft hatte, ihn mit Pfefferspray abzuwehren, hielten Nachbarn den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei im Hausflur fest. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Aufgrund seines psychischen Zustands wurde der Mann zunächst ins Krankenhaus gebracht. Am Wochenende kam er in Untersuchungshaft. Die Mordkommission ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Der Park rüstet sich gegen weiteren ungebetenen Besuch

Baruth - Der wildlebende Wolf, der am Wochenende im Wildpark Johannismühle einen Damhirsch gerissen hatte, ist weitergezogen. Seine Spuren seien am Sonntagabend am Außenzaun des Geländes gefunden worden, sagte Geschäftsführer Julian Dorsch. In welche Richtung das Tier verschwunden sei, bleibe geheim, um mögliche Verfolger nicht zu ermutigen. Nachdem Mitarbeiter des Parks am Samstagmorgen den toten Hirsch entdeckt hatten, war der Außenzaun des Parks offen geblieben, um dem Wolf den Rückzug zu ermöglichen. Der Besucherbetrieb war normal weitergegangen. Die Tiere des Wildparks, zu denen auch sechs Wölfe in einem Gehege gehören, ziehen jedes Jahr zwischen 70 000 und 80 000 Besucher an. Laut Dorsch ist es das erste Mal, dass ein wildlebender Wolf in dem Park ein Tier angriffen hat. Man rechne jedoch mit weiteren Besuchen. Die Außengrenzen des Parks werden nun in Sonderschichten überprüft, der Zaun soll verstärkt und mit Strom gesichert werden.

Holzauktion: Steigende Erlöse bei Eichenholz erwartet

Chorin - Bei der diesjährigen Auktion des Landes von Qualitätsholz wird mit steigenden Erlösen für Eichenholz gerechnet. Seit Jahren sei diese Holzart sehr nachgefragt, teilte der Landesbetrieb Forst Brandenburg am Montag in Potsdam mit. Zur traditionellen Auktion in Chorin (Barnim) werden am Mittwoch (10 Uhr) deshalb zusätzliche Interessenten aus dem In- und Ausland erwartet. Bei den Bietern handele es sich überwiegend um Firmen aus der Säge- und Furnierindustrie. In diesem Jahr werden insgesamt rund 1400 Kubikmeter Holz angeboten. dpa