08.01.2017

von Sandra Dassler, Stephan Haselberger

Nach dem Anschlag in Berlin : Politiker wollen der Opfer vom Breitscheidplatz würdiger gedenken

Bild vergößern Nach dem Anschlag vom 19. Dezember wünschen sich viele Menschen, dass der Opfer würdiger gedacht wird. Foto: Maurizio Gambarini/dpa

Fehlende staatliche Anteilnahme? Nach Kritik von Angehörigen der Anschlagsopfer kündigen Parlamentarier Initiativen an.

Mehrere Berliner CDU-Politiker haben ein würdiges Gedenken an die Opfer des Terroranschlags vom 19. Dezember gefordert. „Ich finde, dass wir bei aller Informationsflut über die Tat selber und das Vorleben des Attentäters die Opfer stärker in den Mittelpunkt stellen müssen“, sagte der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Florian Graf. Er reagierte damit auf einen Bericht des Tagesspiegels am Sonntag, in dem Angehörige von Opfern des Terroranschlags beklagen, dass sich Bund und Land zu wenig um die Trauer kümmern und schnell wieder zur Tagesordnung übergehen.

Graf will beim Senat anregen, das Gedenken nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. „Berlin könnte einen zentralen Gedenkgottesdienst mit einer anschließenden Gedenkfeierstunde im Abgeordnetenhaus planen“, sagte er. Er wolle sich mit seiner Bitte „umgehend in einem Schreiben an den Regierenden Bürgermeister Michael Müller sowie den Parlamentspräsidenten Ralf Wieland wenden, kündigte Graf an. Die Opfer sowie die Überlebenden haben unsere ungeteilte Aufmerksamkeit verdient.“ Aus der Senatskanzlei hieß es, man sei mit vielen im Gespräch und werde das Gedenken an die Opfer angemessen gestalten und begleiten.

Überwiegend Verständnis für die Kritik der Angehörigen

Was den Bundestag betrifft, so sollen nach Informationen des Tagesspiegels kommende Woche Gespräche zwischen den Fraktionen darüber stattfinden, in welcher Form das Parlament mit dem Anschlag am Breitscheidplatz umgehen will. Britta Haßelmann, erste Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Bundestagsfraktion, sagte: „Ich gehe ganz sicher davon aus, dass das Parlament, wenn es wieder zu seiner ersten Sitzungswoche zusammenkommt, der Opfer des Anschlag am Breitscheidplatz gedenken wird.“

In der Diskussion um eine angemessene Trauerkultur äußern sich auch viele Tagesspiegel-Leser. Die meisten drückten Verständnis dafür aus, dass vor allem die unmittelbar Betroffenen Äußerungen von Politikern nicht nachvollziehen könnten, man müsse jetzt schnell zur Tagesordnung übergehen. Andere wiesen darauf hin, dass es bereits am Tag nach dem Anschlag einen Gedenkgottesdienst gegeben habe und man nur „das Geschäft der Terroristen besorge, wenn man nicht weiter lebe wie bisher“.

„Der furchtbare Anschlag vom 19. Dezember darf nicht in Vergessenheit geraten“, sagt der Berliner CDU-Generalsekretär Stefan Evers. „Das Land Berlin sollte gemeinsam mit dem Bezirk, der Gemeinde, der AG City, den Schaustellern und Vertretern der Opfer über eine angemessene Ausdrucksweise der Trauer und Erinnerung beraten und entscheiden.“

Der CDU-Vizelandesvorsitzende Thomas Heilmann sagte, es müsse „wesentlich mehr erfolgen als nur ein paar einfühlsame Worte am Beginn der nächsten Sitzung des Abgeordnetenhauses“. Er habe zwar in seiner Amtszeit als Justizsenator viel für einen besseren Opferschutz getan, aber das reiche angesichts eines solchen Terroranschlags offensichtlich immer noch nicht aus. „Der neue Senat hat die Möglichkeit, im Haushalt die finanziellen Mittel dafür bereitzustellen.“ Heilmann wies darauf hin, dass er sowohl die Berliner Gewaltschutz-Ambulanz als auch das Amt des Opfer-Beauftragten initiiert habe. Letzterer solle aber in erster Linie die Interessen der Opfer anmahnen, er könne als Ehrenamtlicher nicht die die Arbeit einer zentralen Koordinierungsstelle übernehmen.

Es geht um Zuwendung und ganz praktische Fragen

Eine solche Stelle hatte unter anderem der Koordinator der Berliner Notfallseelsorge, Pfarrer Justus Münster, gefordert. „Es bedarf eines übergeordneten Netzwerks, von dem Angehörige und direkt Betroffene Hilfe und Unterstützung erhalten, sagte er: „Das ist ebenso wichtig wie die Diskussion darüber, wie eine Gesellschaft mit den von Terroranschlägen Betroffenen umgeht.“

Der Berliner Opferbeauftragte Roland Weber unterstützt die Forderung nach einer zentralen Anlaufstelle. „Ich bekomme jetzt täglich viele Mails von Angehörigen, führe auch Telefongespräche mit Hinterbliebenen, die erst jetzt langsam realisieren, was eigentlich passiert ist und was das für ihr Leben bedeutet.“

Dabei geht es vor allem um Zuwendung, aber auch um ganz praktische Fragen, sagt Weber und erzählt von einem Angehörigen, der seine Eltern verloren, aber noch kein eigenes Einkommen hat: „Weil noch kein Totenschein ausgestellt wurde, gibt es keinen Erbschein. Ohne Erbschein gibt es keine Auskunft und kein Geld von der Bank.“ Zum Glück habe man mit dem von Schaustellerverband und AG City eingerichteten Spendenkonto unbürokratisch helfen können, sagt Weber: „Das ist nur ein kleines Beispiel, aber es ist ganz wichtig, dass wir die Betroffenen nicht alleine lassen.“