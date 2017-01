NACHRICHTEN

Streit um Zapfsäule: Bockwurst

mit Ketchup geworfen

Großbeeren - Der Streit um eine Zapfsäule ist an einer Tankstelle im Landkreis Teltow-Fläming heftig eskaliert. Nach einem Wortgefecht und Hupen stieg der Beifahrer eines Lastwagens aus, öffnete die Tür eines anderen Lkw-Fahrers und warf ihm eine Bockwurst samt Ketchup in die Fahrerkabine, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Bekleidung des Fahrers und der Innenraum des Lastwagens seien durch den Wurf am Freitagabend stark beschädigt worden. Anhand der Videoaufzeichnung an der Tankstelle in Großbeeren konnte das Fahrzeug des Werfers rasch identifiziert werden. Dem Täter droht jetzt ein Verfahren wegen Sachbeschädigung. dpa

Staatssekretärin Lange übernimmt Vorsitz im IT-Planungsrat

Potsdam - Brandenburgs Innen-Staatssekretärin Katrin Lange (SPD) hat für das laufende Jahr den Vorsitz im IT-Planungsrat von Bund und Ländern übernommen. Das Gremium soll die Entwicklung der Informationstechnik steuern, wie das Innenministerium am Sonntag mitteilte. Dazu gehören der Ausbau der computergestützten Verwaltung, die Einhaltung von Sicherheitsstandards und der Datenaustausch. Auch in Brandenburg befinde sich die öffentliche Verwaltung inmitten eines Veränderungsprozesses, sagte Lange. Derzeit werde etwa ein neues E-Government-Gesetz vorbereitet. Daher sei es wichtig, dass Bund und Länder grundlegende Fragen gemeinsam angingen. Im IT-Planungsrat sind alle Bundesländer und der Bund vertreten, der Vorsitz wechselt jährlich. Vergangenes Jahr lag die Leitung im Bundesinnenministerium. dpa

Partnerschaftsbeauftragter

eröffnet Kontaktbüro in Posen

Posen - Mit einem Kontaktbüro im polnischen Posen (Poznan) will der brandenburgische Partnerschaftsbeauftragte für die Region Großpolen die Vernetzung mit der Region vorantreiben. Es soll Ansprechstelle zum Beispiel für polnische Verbände oder Vereine sein, die sich Kontakte mit Brandenburg wünschen, wie der Beauftragte Darius Müller auf dpa-Anfrage sagte. Das Büro wird am heutigen Montag offiziell eröffnet. Es ist den Angaben zufolge im Schloss von Posen eingerichtet, eine Koordinatorin arbeitet dort. Der Beauftragte Darius Müller, der auch Leiter des Bildungszentrums Schloss Trebnitz in Müncheberg (Märkisch-Oderland) ist, kündigte an, einmal pro Woche nach Polen zu fahren. Schloß Trebnitz ist eine Bildungsstätte mit politisch-kulturellem Profil und dem Schwerpunkt auf internationalen Austausch- und Beteiligungsprojekten in der deutsch-polnischen Grenzregion. Die Partnerschaftsbeauftragter ist ein Bindeglied zwischen Organisationen, kulturellen Einrichtungen und Verwaltungen in Brandenburg und der jeweiligen Region im Ausland. 2008 startete das Land nach früheren Angaben des Europaministeriums mit drei Beauftragten: Neben Großpolen gab es zwei weitere für die polnische Region Niederschlesien und für das rumänische Gebiet Centru. dpa