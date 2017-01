05.01.2017

Berlin-Tegel : Neugestaltung der Tegeler Fußgängerzone

Neugestaltung der Fußgängerzone in der Gorkistraße in Berlin-Tegel.

Die Tegeler Fußgängerzone in der Gorkistraße wird neu gestaltet. Am Donnerstag wurden die Pläne vorgestellt.

Investor Harald Huth hat am Donnerstagabend in der Humboldtbibliothek seine Pläne für die Neugestaltung der Fußgängerzone in der Gorkistraße erläutert. Das Bauvorhaben, in dessen Verlauf sowohl das Gebäude der bisherigen Markthalle als auch beide Parkhäuser und das leerstehende Hertie-Kaufhaus abgerissen werden, soll bis Herbst 2018 fertiggestellt sein. Huth verwies darauf, dass Karstadt in dem Neubau auf einer Verkaufsfläche von 10.000 Quadratmetern erstmals wieder seit 30 Jahren in Deutschland ein neues Warenhaus eröffnet. Die Architekturbüros Max Dudler und Ortner & Ortner begleiten die Bauplanung. Während der heißen Bauphase von Sommer 2017 bis 2018 werden alle bisherigen Parkplätze der alten Parkhäuser ersatzlos wegfallen. An der Veranstaltung nahmen etwa 300 stark interessierte Bürger teil.