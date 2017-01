03.01.2017

Berlin-Prenzlauer Berg : Gleimtunnel wird endlich eröffnet

Nach starken Regenfällen sind parkende Autos am 27.07.2016 im Gleimtunnel übereinander geschoben worden.

Erst versank er in den Fluten, dann im Behördenwirrwarr: Jetzt wird der Tunnel zwischen Wedding und Prenzlauer Berg freigegeben, der Termin steht fest.

Es ist so weit: Ende nächster Woche soll der seit gut einem halben Jahr geschlossene Gleimtunnel zwischen Prenzlauer Berg und Wedding wieder geöffnet werden. Auch für Autos. Langfristig plant die Senatsverkehrsverwaltung weiter, dort eine Fahrradstraße auszuweisen.

Der Tunnel, der eigentlich aus acht nebeneinander liegenden ehemaligen Bahnbrücken besteht, war im Juli 2016 geschlossen worden, nachdem bei einem Unwetter so viel Wasser in die Anlage gedrungen war, dass sogar Autos weggeschwemmt und teilweise aufeinander gestapelt worden waren. Gutachten zur Stabilität der Brücken hatten sich verzögert, weil lange unklar war, wer dafür zuständig ist: die Bahn als ehemaliger Eigentümer, der Bezirk Pankow oder gar der Senat.

Die Kosten schoss erstmal das Land Berlin vor

Am Ende beauftragte der damalige Pankower Baustadtrat und heutige Verkehrsstaatssekretär Jens-Holger Kirchner (Grüne) den Gutachter, die Kosten schoss das Land vor. Der Sachverständige bescheinigte: Alles in Ordnung. Fußgänger und Radfahrer hatten schon vorher wieder passieren können.

Beleuchtung soll geändert werden

Bei einem von Kirchner initiierten Ortstermin der tatsächlichen und vermeintlichen Zuständigen einigte man sich am Dienstag darauf, die Durchfahrt Ende der nächsten Woche freizugeben. Vorher soll noch die Beleuchtung so geändert werden, dass es auch auf den Gehwegen heller wird. Vor allem das Bezirksamt Mitte hatte bemängelt, dass es dort zu dunkel sei. Zudem einigte man sich, dass unter den Brücken auch wieder geparkt werden darf. Und der Tempo-30-Bereich wird bis zur Grundstraße in Wedding erweitert.