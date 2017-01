NACHRICHTEN

Falschgeld: Weiter viele „falsche Fuffziger“ im Umlauf

Potsdam - In Brandenburg ist im ersten Halbjahr dieses Jahres deutlich weniger Falschgeld entdeckt worden als im Vorjahreszeitraum. 610 Scheine wurden sichergestellt und damit 30 Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2015, wie das Polizeipräsidium Brandenburg auf Anfrage mitteilte. Besonders auffällig war der Rückgang bei den 20-Euro-Scheinen: 430 Fälschungen waren es im 1. Halbjahr 2015, 131 im gleichen Zeitraum 2016. „Hier machte sich die im Herbst eingeführte Europaserie B bemerkbar“, so die Polizei. Diese Banknoten gelten als fälschungssicherer. Mit 394 Stück wurden weiterhin besonders viele „falsche Fuffziger“ registriert (1. Halbjahr 2015: 417 Fälschungen). Auch aktuelle Fälle belegten, dass der Fünfziger der meistgefälschte Schein in Brandenburg bleibe. Einen Ausrutscher nach oben gab es beim 500-Euro-Schein: von 5 auf 24 (2016) sichergestellte Fälschungen. „Diese Steigerung ist auf den Fund von 17 einfachen Kopiefälschungen in einer Mülltonne zurückzuführen“, berichtete das Präsidium. dpa

Beim Verzicht aufs Rauchen führen die Männer

Potsdam - Die Zahl der Raucher in Brandenburg ist in den vergangenen zehn Jahren zurückgegangen. Dabei haben Männer eher auf Tabakkonsum verzichtet als Frauen, wie das Brandenburger Gesundheitsministerium auf eine Anfrage der CDU-Fraktion im Potsdamer Landtag mitteilte. Nach wie vor gibt es aber mehr männliche als weibliche Raucher. Den Angaben zufolge griffen 2005 noch 35 Prozent der Brandenburger Männer zum Glimmstengel. Nach den zuletzt verfügbaren Zahlen waren es zehn Jahre später noch 31 Prozent. Bei den Frauen ging die Quote in den zehn Jahren bis 2015 lediglich von 23 auf 22 Prozent zurück. Allerdings gab es nach den vom Robert-Koch-Institut (RKI) ermittelten Erhebungen 2009 und 2013 noch einen Anstieg bei den Raucherinnen auf jeweils 26 Prozent. Der Brandenburger Trend deckt sich bis 2013 mit der bundesweiten Entwicklung. Deutlich stärker als bei den Erwachsenen fällt der Rückgang Brandenburger Erhebungen zufolge bei den Jugendlichen aus. Laut Gesundheitsministerium griffen 2005 noch 31 Prozent der Jungen und 34 Prozent der Mädchen regelmäßig zur Zigarette. Einer landesweiten Schülerbefragung zufolge waren es 2013 nur noch jeweils 16 Prozent. dpa

Keine Entwarnung für Eichenprozessionsspinner

Potsdam - Trotz des erfolgreiches Kampfes gegen den Eichenprozessionsspinner in Brandenburg in den vergangenen Jahren gibt es immer noch keinen Grund zur Entwarnung. Trockene und warme Witterung im zeitigen Frühjahr und fehlende natürliche Gegner begünstigten weiter die Entwicklung des Waldschädlings, sagte der Sprecher des Umweltministeriums, Jens-Uwe Schade, auf Anfrage. Monitoringdaten ließen in naher Zukunft keinen natürlichen Zusammenbruch der Populationen erwarten. Das Insekt profitiere vom Klimawandel und der warmen Witterung. Die Raupen der Eichenprozessionsspinner fressen erst die Knospen und dann an den Blättern der Eichen. Gesundheitsschädlich für den Menschen sind die Brennhaare der Raupen. Direkte Berührungen reizen die Haut. Die Folge sind starker Juckreiz und Entzündungen bis zu Ekzemen. Atemwege und Schleimhäute werden gereizt, auch Fieber und Schwindel sind möglich. Seit 2013 wurden laut Ministerium rund 8,3 Millionen Euro für die Bekämpfung aufgewandt. Allein 2016 haben die Kommunen und Landkreise sowie die Landesbetriebe Straßenwesen und Forst etwa 700 000 Euro investiert. dpa