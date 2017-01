01.01.2017

Titelbild der Europa-Ausgabe : Bild von Jim Avignon im Tagesspiegel-Shop ausgestellt

Bild vergößern Drahtseilakt. Jim Avignons künstlerischer Beitrag zur aktuellen Situation Europas. Bild: Jim Avignon

Das neue Werk des Künstlers zeigt seine Interpretation von Europa. Avignon sagt: "Mein Europa ist eine Gondel, in der besorgte Fahrgäste zusammengedrängt sitzen."

Was der Tagesspiegel druckt, ist echt. Das gilt besonders für das Gemälde von Jim Avignon, das den Titel der Europa-Themenausgabe am Freitag schmückte. Jetzt hängt das etwa 1,6 mal 2,4 Meter große Bild im Tagesspiegel-Shop im Verlagsgebäude am Anhalter Bahnhof – an einer Wand, die wirkt, als wäre sie eigens dafür errichtet worden. Rechts neben der Wand ist eine Glastür, durch die man auf den Innenhof schaut, der von einer ehemals tristen Wand begrenzt wird, die allerdings Jim Avignon im Sommer 2014 gemeinsam mit Tagesspiegel-Lesern bemalt hat. Sachen gibt’s!

Auf jener Wand wandert ein kleiner gemeiner Geldsack am elastischen Fernsehturm vorbei, der Euro rudert im Rettungsboot, die Sonne trägt eine Sonnenbrille, und über allem schwebt der BER.

Zu seinem neuen Werk sagt Avignon selbst: „Mein Europa ist eine Gondel, in der besorgte Fahrgäste zusammengedrängt sitzen. Einige suchen den Horizont nach Auswegen ab, andere legen sich den Rettungsring um und Mr. vote leave hat die Gondel schon verlassen.“ Nicht zu vergessen der Bösewicht mit der Säge und sein Nachbar mit der Euronase und dem Bömbchen in der Hand auf dem Kabinendach. Das Bild ist nicht zu verkaufen, sondern einfach da und damit gut. Alles Weitere wird sich im Laufe des Jahres zeigen.

Tagesspiegel-Shop im Verlagshaus Askanischer Platz 3, Berlin-Kreuzberg, geöffnet Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr