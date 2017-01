Auf ins Neue

Bild vergößern Michael Müller (SPD), Regierender Bürgermeister und Senator für Wissenschaft und Forschung. Foto: Thilo Rückeis

Die meisten Mitglieder des Senats haben ihre Büros frisch bezogen. Ein Brad-Pitt-Gemälde, ein rotes Telefon für den direkten Draht zur Partei: Manches ist schon dekoriert – andere Räume sind noch ziemlich kahl. Der Tagesspiegel hat alte und neue Amtsinhaber am Arbeitsplatz besucht und mit ihnen über ihre wichtigsten Pläne gesprochen.



Michael Müller

Ein weißes Karussellpferd steht mitten im Bürgermeisterbüro. Ein Geschenk des Schaustellerverbands an den damaligen Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit, um auf die prekäre Situation der Schausteller aufmerksam zu machen. Heute gehört es zum Inventar von Michael Müller. „Schon viele Kinder, die hier waren, saßen auf dem Rücken des Pferdes“, sagt der Sozialdemokrat. In den Wandschränken des Büros: der schwarz-weiße WM-Ball von 2006, ein Foto der Queen und ein Modell des Brandenburger Tors. Hinter dem Schreibtisch ein Gemälde von Rainer Fetting, der einst auch eine Statue von Willy Brandt schuf. Im kommenden Jahr soll eine Fotografie der Hauptstadt dazu kommen, sagt Müller. Mit Blick darauf will der Bürgermeister die Koalitionsarbeit vorbereiten und erste Schritte aus dem Koalitionsvertrag umsetzen.