Konzerte, Festivals, Sport : Das sind die Events in Berlin 2017

18 Bild vergößern Was treiben Deichkind da eigentlich auf der Bühne? Vielleicht ist es Trash-Rap-Pop-Elektro, auf jeden Fall ist es Wahnsinn. Kryptik Joe und seine Mitstreiter Ferris Hilton und Porky drehen am 29. Juli in der Wuhlheide durch. Foto: dpa

Kiezkunst und ein neuer Konzertsaal, Deichkind und Daniel Barenboim: Das nächste Jahr hat es in sich – und für jeden Geschmack ist was dabei. Die besten Opernpremieren, Festivals und Sport-Events im großen Überblick.

In Berlin ist immer was los: Feste, Partys, Kabarett, Hochkultur bis Underground. Damit man keinen der wichtigsten Termine verpasst, haben wir einen Jahresausblick für 2017 erstellt und die dutzenden zusammengetragenen Veranstaltungs-Tipps ins zwölf Kategorien sortiert. Außerdem haben fünf unserer Autoren ihre persönlichen Highlights des neuen Jahres preisgegeben. Die Palette reicht von Massenveranstaltungen bis zu Feinschmecker-Terminen. Viel Spaß beim stöbern!

Musicals

My Fair Lady

5.1., Komische Oper, 19.30 Uhr

Das Phantom der Oper

9.1., Tempodrom, 20 Uhr

Die Nacht der Musicals

mit Hits aus „Tanz der Vampire“, „Cats“ und weiteren Produktionen

10.2., Tempodrom, 20 Uhr

Soy de Cuba – Tanzmusical aus Havanna

3.4., Friedrichstadt-Palast, 20 Uhr

The Addams Family

17.5.-21.5., Admiralspalast

Der Hauptmann von Köpenick

19.7.-6.8., Admiralspalast



Comedy & Kabarett



Comedy & Kabarett

Rainald Grebe

10.1.-15.1., Die Wühlmäuse, 20 Uhr

Kabarettistischer Jahresrückblick 2016

11.1.-15.1., Theater am Kurfürstendamm

Ina Müller

28.1., Mercedes-Benz-Arena, 20 Uhr

Hagen Rether

3.2., Philharmonie, 19 Uhr

Max Goldt

Lesung

10.2., Theater am Kurfürstendamm, 20 Uhr



Studio Braun

13.3., Volksbühne, 20 Uhr

Stermann & Grissemann

14.3.-15.3., Tipi am Kanzleramt, 20 Uhr

Tonträger: Alles sitzt. Rock'n'Roll zwischen den Stühlen

4.4.-9.4., Bar jeder Vernunft

Désirée Nick – Blondine Reloaded

11.4.-23.4., Bar jeder Vernunft

Jürgen von der Lippe

30.5.-4.6., Die Wühlmäuse, 20 Uhr

Kurt Krömer

22.6.-25.6. und 23.11.-25.11., Admiralspalast, 20 Uhr

Helge Schneider

14.7., Waldbühne, 19.30 Uhr

Rainald Grebe und Die Kapelle der Versöhnung

1.8.-6.8., Tipi am Kanzleramt

20 Jahre Berlin Comedian Harmonists

27.8.-17.9., Theater am Kurfürstendamm

Das Ensemble der Wühlmäuse

1.9.-3.9., Die Wühlmäuse, 20 Uhr

Bodo Wartke

18.10.-21.10., Admiralspalast, 20 Uhr



Sport



Sport

Berliner Sechstagerennen

19.1.-24.1., Velodrom

Erstes 1.-FC-Union-Heimspiel des Jahres

vs. VfL Bochum

27.1., Alte Försterei, 18.30 Uhr

ISTAF Indoor

10.2., Mercedes-Benz-Arena, 16.30 Uhr

Hertha BSC vs. FC Bayern München

18.2., Olympiastadion, 15.30 Uhr

Pokal-Endrunde der Basketball-Bundesliga

18.2.-19.2., Mercedes-Benz-Arena

Hertha BSC vs. Borussia Dortmund

11.3., Olympiastadion, 15.30 Uhr

Marcelinhos großes Abschiedsspiel

25.3., Olympiastadion, 18 Uhr

37. Berliner Halbmarathon

2.4., Start und Ziel auf der Karl-Marx-Allee in Friedrichshain

Letztes Saison-Heimspiel von Hertha BSC

vs. Bayer Leverkusen

20.5., Olympiastadion, 15.30 Uhr

DFB-Pokalfinale

27.5., Olympiastadion, 20 Uhr

Deutsches Turnfest

3.6.-10.6., Olympiastadion

Formel-E-Rennen

10.6., Karl-Marx-Allee in Friedrichshain

Velothon Radrennen

17.-18.6., Start und Ziel: Brandenburger Tor

Kitajade – Olympia der Kitakinder

30.6., Olympiastadion

Derby-Woche 2017

28.7.-6.8., Trabrennbahn Mariendorf

Weltcup im Bogensport

7.8.-13.8., Olympiastadion und Anhalter Bahnhof

Blindenfußball-Europameisterschaft

17.8.-27.8., Lilli-Henoch-Sportpark, Schöneberg

ISTAF – 76. internationales Stadionfest

27.8., Olympiastadion

44. Berlin-Marathon

24.9., Start und Ziel auf der Straße des 17. Juni

Bahnrad-Europameisterschaften

19.10.-22.10., Velodrom



Oper & Tanz



Oper & Tanz

King Arthur (Premiere)

Inszenierung von Sven-Eric Bechtolf

15.1., Staatsoper, 18 Uhr

175 Jahre Nabucco - Jubiläumstournee

16.1., Admiralspalast, 20Uhr

Maillot/Millepied (Premiere)

Choreografien von Jean-Christophe Maillot und Benjamin Millepied

22.1., Deutsche Oper, 18 Uhr

Petruschka oder L’Enfant et les Sortilèges (Premiere)

28.1., Komische Oper, 19.30 Uhr

Tod in Venedig (Premiere)

19.3., Deutsche Oper, 18 Uhr

Duato/Schechter (Premiere)

Choreografien von Nacho Duato und Hofesh Shechter

21.4., Komische Oper, 19.30 Uhr

Der fliegende Holländer (Premiere)

7.5., Deutsche Oper, 18 Uhr

Medea (Premiere)

21.5., Komische Oper, 19 Uhr

La damnation de Faust (Premiere)

Inszenierung von Terry Gilliam, Musikalische Leitung von Sir Simon Rattle

27.5., Staatsoper, 18 Uhr

Boris Godunow (Premiere)

17.6., Deutsche Oper, 19.30 Uhr



Zoroastre (Premiere)

18.6., Komische Oper, 19 Uhr

Die Perlenfischer (Premiere)

Opernregiedebüt von Wim Wenders, musikalische Leitung von Daniel Barenboim

24.6., Staatsoper, 18 Uhr

Manon Lescaut (Premiere)

musikalische Leitung: Mikhail Tatarnikow

4.12., Staatsoper, 18 Uhr



Familie



Familie

Emil und die Detektive (Premiere)

8.1., Atze Musiktheater, 17 Uhr

Das Zauberschloss

Winterferienprogramm, 28.1.-5.2., FEZ

Coppélia

Kinder der Ballettschule am Staatsballett

11.2.-12.2., Urania, 16 Uhr

Messe Babymania

11.2.-12.2., FEZ

Kochen mit Kindern

25.2.-26.2. und & 4.3.-5.3., FEZ

Pünktchen und Anton (Premiere)

16.5., Prater, 10 Uhr

Bibi Blocksberg – Hexen Hexen Überall

20.5., Mercedes-Benz-Arena, 14 und 17 Uhr

Der große Ostereierkrach in Hasenhausen

8.4.-17.4., FEZ

Familienfest zum Weltspieltag

27.-28.5., Alexanderplatz

Berliner Taschenlampenkonzert

mit der Band Rumpelstil

24.9., Waldbühne, 19 Uhr

Puppentheaterfest

1.11.-26.11., FEZ-Berlin

Zimt & Zauber

Wintershow

November 2017 bis Januar 2018, Wintergarten



Revue & Bühnenkunst



Revue & Bühnenkunst

The One – Grand Show

mit Kostümen von Jean Paul Gaultier

bis Juli 2017, Friedrichstadt-Palast

Peng! Peng! Boateng!

05.1.-7.1., 12.1.-13.1. und 20.01., Heimathafen Neukölln

Die NSU-Monologe

11.1.-15.1., Heimathafen Neukölln

Arabqueen – oder das andere Leben

17.1.-18.1. und 2.3.-4.3., Heimathafen Neukölln

Stomp

24.1.-29.1., Admiralspalast

Night of the Jumps

4.2.-5.2., Mercedes-Benz-Arena

André Rieu

16.2., Mercedes-Benz-Arena, 20 Uhr



Like Berlin – Das Berliner Lebensgefühl (Premiere)

24.2., Wintergarten

Der Große Chinesische Nationalcircus

12.02., Tempodrom

The Big Band Battle

Andrej Hermlin und das Swing Dance Orchestra vs. Ondrej Havelka and his Melody Makers

17.2., Wintergarten, 20 Uhr

Vladimir Korneev

Chansons

20.2.-21.2., Bar Jeder Vernunft, 20 Uhr

Bela B

Live-Hörspiel

28.2. und 1.3., Theater am Kurfürstendamm

Max Raabe und Palast Orchester

28.2.-19.3., Admiralspalast, 20 Uhr

Klaus Hoffmann

Chansons

14.3.-19.3., Bar jeder Vernunft

The 12 Tenors

18.3.-26.3., Tipi am Kanzleramt



Ziemlich beste Freunde (Wiederaufnahme)

24.3.-23.4., Theater am Kurfürstendamm

Cirque du Soleil

8.11.-12.11.,Mercedes-Benz-Arena



Messen



Messen

Internationale Grüne Woche

20.1.-29.1., Messegelände



ITB – Internationale Tourismus-Börse

8.3.-12.3., Messegelände

Cube Tech Fair

Technologiemesse

10.5. -12.5., Messegelände

YOU

Messe für Jugendkultur

7.7.-9.7., Messegelände

IFA – Internationale Funkausstellung

1.9.-6.9., Messegelände

Motorworld Classics

Oldtimer-Messe

5.10.-8.10., Messegelände

Bazaar Berlin

Messe für Kunsthandwerk

8.11.-12.11., Messegelände

Hippologica Berlin

Pferdesportmesse

14.12.-17.12., Messegelände



Feste & Festivals



Feste & Festivals

Tanztage Berlin

5.1.-15.1., Sophiensäle

Festival Utopische Realitäten

vier Bühnenproduktionen zum Thema „100 Jahre Gegenwart“

12.1.-22.1., Hebbel am Ufer

Fashion Week (Winter)

17.1.-20.1.

CTM Berlin

Festival für experimentelle Musik

28.1.-5.2., Hebbel am Ufer

Transmediale

Kunst-, Kultur- und Technologiefestival

2.2.-5.2., Haus der Kulturen der Welt

Berlinale

9.2.-19.2., Kinos in ganz Berlin

MaerzMusik

Festival für Zeitfragen

16.3.-26.3., Haus der Berliner Festspiele

Ultraschall

Festival für neue Musik

21.3.-22.3., Radialsystem

Punk & Disorderly Festival

7.4.-9.4., Astra Kulturhaus

Festtage im Schillertheater

7.4.-16.4., Staatsoper

Games Week Berlin

24.4.-30.4., verschiedene Orte

Desertfest Berlin

Heavy Rock, Stoner, Psychedelic

28.-30.4., Astra Kulturhaus

Myfest

1.5., Kreuzberg

XJazz Festival

3.5.-7.5., verschiedene Orte

Crescendo

Musikfest der Universität der Künste

5.5.-20.5., Universität der Künste

54. Theatertreffen

5.5.-21.5., Haus der Berliner Festspiele

Re:publica

8.5.-10.5., Station Berlin

Karneval der Kulturen

2.6.-5.6., Straßenfest in Kreuzberg,

Umzug vom Hermannplatz aus am 4.6.

Performing Arts Festival

12.6.-18.6., Hebbel am Ufer

Rencontres Internationales Paris/Berlin

Neues Kino und zeitgenössische Kunst

13.6.-18.6., Haus der Kulturen der Welt

Tag der offenen Tür im Konzerthaus

17.6.

Fête de la Musique

21.6., Orte in ganz Berlin

48 Stunden Neukölln

Kunstfestival

23.6.-25.6., verschiedene Orte

Fashion Week (Sommer)

4.7.-7.7.

Festival der Komischen Oper

11.7.-16.7.

Berlin lacht!

Straßentheater-Festival

20.7.-6.8., Alexanderplatz

Wassermusik

Reggae-Festival

21.7.-13.8., Haus der Kulturen der Welt

Christopher Street Day

22.7., Kurfürstendamm, 12.30 Uhr

Rundgang an der Universität der Künste

23.7., verschiedene Orte

Pop-Kultur

Festival für Pop und elektronische Musik

23.8.-25.8., Kulturbrauerei

Pyronale

1.9.-2.9., Olympiastadion

Internationales Literaturfestival

6.9.-16.9., Haus der Berliner Festspiele

Lollapalooza

9.9.-10.9., Ort noch nicht bekannt

Tag der Deutschen Einheit

Festprogramm

3.10., rund um das Brandenburger Tor

Festival of Lights

6.10.-15.10., verschiedene Orte

Jazzfest Berlin

2.11.-5.11., Haus der Berliner Festspiele

Operngala der Deutschen Aids-Stiftung

4.11., Deutsche Oper



Klassik



Klassik

Verdis Requiem

dirigiert von Riccardo Chailly, Musikdirektor der Mailänder Scala

2.1, 14.1. und 15.1., Philharmonie

Konzerthausorchester

dirigiert von Iván Fischer

13.1., Konzerthaus, 19 Uhr

Eröffnungskonzert Pierre Boulez Saal

dirigiert von Daniel Barenboim

4.3. und 5.3.

Festtage 2017

7.4.-16.4., Staatsoper

Konzert zum Karfreitag

14.4., Konzerthaus, 20 Uhr

Wiener Philharmoniker

4.5., Konzerthaus, 20 Uhr

Ludovico Einaudi

4.6., Waldbühne, 19.30 Uhr

Berliner Philharmoniker

unter der Leitung von Gustavo Dudamel

1.7., Waldbühne, 20.15 Uhr

Daniel Barenboim und das West-Eastern Divan Orchestra

13.8., Waldbühne, 19 Uhr

Konzert für die Nationen

17.11., Konzertsaal der Universität der Künste, 20 Uhr

Konzerte zum Jahreswechsel

mit der Staatskapelle Berlin, Daniel Barenboim, Till Brönner und Lisa Batishvili

31.12.-2.1.2018, Staatsoper



Pop, Rock & Mehr



Pop, Rock und Mehr

José Gonzáles

17.1., Admiralspalast, 20 Uhr

Green Day

19.1., Mercedes-Benz Arena, 19 Uhr

Frontm3n

20.1., Passionskirche, 20 Uhr

Dropkick Murphys

23.1., Max-Schmeling-Halle, 20 Uhr

Münchener Freiheit

23.1., Friedrichstadt-Palast, 20 Uhr

The Flaming Lips

24.1., Huxley’s, 20 Uhr

UB40

30.1., Friedrichstadt-Palast, 20 Uhr

Tegan and Sara

1.2., Huxley’s, 20 Uhr

Sum 41

9.2., Columbiahalle, 20.30 Uhr

Turbostaat (Zusatzkonzert)

17.2., SO36, 20 Uhr

Jennifer Rostock

19.2., Columbiahalle, 20 Uhr

The Notwist

12.2., Astra Kulturhaus, 20 Uhr

Kakkmaddafakka

16.2., Huxley’s, 20.30 Uhr

Antilopen Gang

3.3., Huxley’s, 20 Uhr

Drake

9.3., Mercedes-Benz-Arena, 20 Uhr

Phillip Boa & The Voodooclub

11.3.-11.3., Postbahnhof, 20 Uhr

Fritz Kalkbrenner

17.3., Velodrom, 20 Uhr

Schnipo Schranke

17.3., SO36, 20 Uhr

Judith Holofernes

21.3., Lido, 20 Uhr

Audio88 & Yassin

22.3., SO36, 20 Uhr

Beginner

27.3., Max-Schmeling-Halle, 20 Uhr

Bilderbuch

29.3., Columbiahalle, 20 Uhr

Christiane Rösinger

1.4., Hebbel am Ufer, 20 Uhr

Philipp Poisel

3.4., Mercedes-Benz-Arena, 19.30 Uhr

AnnenMayKantereit

13.4., Max-Schmeling-Halle, 20 Uhr

Simple Minds

13.4., Admiralspalast, 20 Uhr

Record Store Day

Konzerte und Verkaufsaktionen in mehr als einem Dutzend Plattenläden

15.4., verschiedene Orte

DJ Bobo

22.4., Max-Schmeling-Halle, 20 Uhr

Joy Denalane

24.4., Astra Kulturhaus, 20 Uhr

Deftones

27.4., Veldodrom, 20 Uhr

Bruno Mars

26.5., Mercedes-Benz-Arena, 20 Uhr

City

27.5., Max-Schmeling-Halle, 20 Uhr

Aerosmith (Abschiedstour)

30.5., Waldbühne, 19 Uhr

Udo Lindenberg

2.6., Waldbühne, 19.30 Uhr

Deep Purple

13.6., Mercedes-Benz-Arena, 20 Uhr

Depeche Mode

22.6., Olympiastadion, 19.45 Uhr

Blink 182

29.6., Max-Schmeling-Halle, 20 Uhr

Elton John

7.7., Mercedes-Benz-Arena, 19.30 Uhr

ZZ Top

18.7., Zitadelle Spandau, 19 Uhr

Robbie Williams

25.7. und 26.7., Waldbühne, 18.30 Uhr



Deichkind

29.7., Wuhlheide, 20 Uhr

Moderat

2.9., Wuhlheide, 19.30 Uhr

Marius Müller-Westernhagen

5.9., Waldbühne, 19 Uhr

Von Wegen Lisbeth

27.9., SO36, 20 Uhr

Clueso

5.10., Tempodrom, 20 Uhr

Robin Schulz

7.10., Velodrom, 20 Uhr

Justice

20.10., Columbiahalle, 20 Uhr

Parov Stelar

17.11., Velodrom, 20 Uhr

Schiller

22.11., Admiralspalast, 21 Uhr

Casper

24.11., Max-Schmeling-Halle, 19 Uhr



Schlager



Schlager

Die Schlagerchampions – das Große Fest

moderiert von Florian Silbereisen

7.1., Velodrom, 20.15 Uhr

Michelle

15.3., Friedrichstadt-Palast, 19.30 Uhr



Chris de Burgh

8.5., Friedrichstadt-Palast, 20 Uhr

Marshall & Alexander

20.11., Friedrichstadt-Palast, 20 Uhr



Tribute-Konzerte



Tribute Konzerte

A Tribute to Abba – the Music Show

2.1., Friedrichstadt-Palast, 20 Uhr

David Bowie Tribute

8.1., Lido, 20 Uhr

Daddy Cool – Das Boney M.-Musical

8.2.-12.2., Admiralspalast, 20 Uhr

Falco – Das Musical

18.2.-19.2. und 29.5.-30.5., Admiralspalast

Frank Zappa Ensemble Modern

22.2., Konzerthaus, 20 Uhr

Queenmania – A Special Kind of Magic

21.3., Admiralspalast, 20 Uhr

Merci Chérie

Die schönsten Lieder von Udo Jürgens

23.3., Admiralspalast, 20 Uhr

Simply the Best – Das Tina Turner Musical

22.4., Admiralspalast

Hommage an Ella Fitzgerald

anlässlich ihres 100. Geburtstags

25.4., Wintergarten, 20 Uhr



Daddy Cool – Das Boney M.-Musical

8.2.-12.2., Admiralspalast, 20 Uhr



Die Tipps der Tagesspiegel-Redakteure



Nadine Lange, Pop-Redakteurin im Kulturressort, empfiehlt das Konzert von Loyle Carner am 1. März im Kreuzberger Gretchen: „Der 22-jährige Rapper aus London gehört derzeit zu den spannendsten Newcomern von der Insel. Ich habe ihn kürzlich getroffen: ein sehr sympathischer, ernsthafter Künstler.

Und sein im Januar erscheinendes Album ,Yesterday's Gone‘ ist richtig gut geworden. Es verbindet Old School Hip-Hop mit sehr persönlichen Texten über die Liebe und die Familie. Seine innig geliebte Mutter taucht immer wieder in seinen Zeilen und Videoclips auf. Wird sicher ein herzerwärmendes Konzert.“

Friedhard Teuffel, Chef des Sportressorts, empfiehlt das Turnfest: „Ich freue mich vor allem aufs Turnfest vom 3. bis 10. Juni, weil ich dort erleben kann, wie viele Menschen Spaß an Bewegung haben und wie modern das eigentlich ist, was sich traditionell Turnen nennt.“

Saara von Alten, verantwortlich für die Familienseite, freut sich auf das jährliche Laternenfest zu Sankt Martin in der Ufa-Fabrik: „Kinder bringen ihre selbstgebastelten Laternen mit und singen beim Umzug aus voller Kehle die eingeprobten Lieder – von „Ich geh’ mit meiner Laterne“ bis „Sonne, Mond und Sterne“. Vorneweg läuft für gewöhnlich eine Blaskapelle, die den Familien auch beim anschließenden Fest auf dem Kinderbauernhof in der Viktoriastraße 10–18 einheizt. Hier wärmt man sich am Lagerfeuer. Der genaue Termin wird einige Wochen vorab auf www.ufafabrik.de bekannt gegeben.“

Lars von Törne, stellvertretender Chef des Berlin-Ressorts, empfiehlt das Festival Comicinvasion Berlin (24.4.–7.5.): „Ausstellungen, Buchpräsentationen und Live-Sessions von Künstlern aus Berlin und aller Welt: Für mich ein Höhepunkt des Frühlings – Eintritt frei.“

Hendrik Lehmann, Datenjournalismus-Redakteur, geht Ende Januar und Anfang Februar auf das Kunst-Festival Transmediale und das CTM-Musikfestival: „Wenn sich Programmierer, Künstler und Medienleute treffen, kommt oft langweiliges Wirrwarr heraus. Nicht so auf der Transmediale, wo Daten-Orakel Vorhersagen treffen und Netz-Aktivisten über die Zukunft digitaler Rechte diskutieren.

Das CTM-Festival lotet die Grenzen der Musik aus. Hier treffen Techno-Bastler auf Videokünstler und Musiknerds auf Party-People. Highlights beim kommenden Mal: Das Konzert von Actress und die Installation SOL von Kurt Hentschläger.“