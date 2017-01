01.01.2017

Neujahrsbaby in Berlin : Der kleine Yosife kam eine Minute nach Mitternacht zur Welt

von Sigrid Kneist

2 Bild vergößern Der kleine Yosife kam am 1. Januar 2017 im Auguste-Vikoria-Klinikum eine Minute nach Mitternacht zur Welt. Foto: Jörg Carstensen/dpa

2017 war erst eine Minute alt, da wurde in Schöneberg das erste Kind in Berlin in diesem Jahr geboren. Nur vier Minuten später folgte das zweite Neugeborene.

Viele Stunden dauerte die Geburt. Um 0.01 Uhr aber erblickte der kleine Yosife K. im Auguste-Viktoria-Klinikum in Schöneberg das Licht der Welt. Er wiegt 4090g und ist 54cm lang. Seine Eltern sind Flüchtlinge aus Eritrea; die kleine Familie lebt in der Notunterkunft am Ostpreußendamm in Lichterfelde.

Unmittelbar danach, nur vier Minuten später war es dann im Klinikum Neukölln soweit: Um 005 Uhr wurde der kleine Benjamin Andreas R. als erstes Kind der aus Lichtenrade Eltern entbunden. Er wiegt 2905g und ist 49cm lang. Es soll nach Krankenhausangaben eine "echte Bilderbuchgeburt" gewesen sein. Die beiden Kliniken gehören zum landeseigenen Krankenhauskonzern Vivantes.



Bis sieben Uhr wurden bei Vivantes insgesamt 8 Kinder geboren. Neben den beiden allerersten das dritte Baby ebenfalls im Klinikum Neukölln um 036 Uhr, um 0.52 Uhr im Humboldt Klinikum, um 2.09 Uhr und 2.25 Uhr im Klinikum Am Urban, um 3 Uhr und 4.27 Uhr im Klinikum im Friedrichshain.