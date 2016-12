NACHRICHTEN

Gauland will „Mohrenköpfe“

und „Zigeunerschnitzel“ behalten

Potsdam - Die AfD will politisch umstrittene Begriffe wie „Mohrenkopf“ und „Zigeunerschnitzel“ wieder salonfähig machen. Es sei völlig überzogen, „den Leuten zu verbieten, Mohrenköpfe zu essen – nicht, weil das nicht schmeckt, sondern weil das Wort Mohrenkopf ein rassistischer Begriff sei“, sagte der brandenburgische AfD-Landeschef und Bundes-Vize Alexander Gauland. Im täglichen Umgang mit solchen Begriffen habe ein „Irrsinn“ um sich gegriffen, der zeige, „dass hier eine sogenannte Kulturrevolution völlig übertrieben worden ist“. Rehabilitieren will der 75-jährig auch das „Zigeunerschnitzel“. Er selbst verwende noch das Wort „Zigeuner“, so Gauland. „Ich kann ja auch nicht die Operette ,Der Zigeunerbaron‘ in ,Sinti-und-Roma-Baron‘ umbenennen“. Ein Vorbild im Kampf gegen die politisch korrekte Sprache sieht Gauland im designierten US-Präsidenten Donald Trump. Dessen Wahl sei „eine kulturelle Reaktion“ auf eine Entwicklung, die es auch überall in Europa gebe. Doch die AfD hat auch ein Problem mit gesellschaftlichen Entwicklungen und will diese rückgängig machen. Gauland kritisierte, bei der Gleichberechtigung der Geschlechter sei jedes Maß verloren gegangen. Die „Gender-Mainstreaming“ genannte Strategie zur Förderung der Gleichstellung bezeichnete er als „Unsinn“. dpa

Weniger Rauschgiftdelikte

in Brandenburg

Potsdam - Die Zahl der Rauschgiftdelikte in Brandenburg hat in den ersten sechs Monaten 2016 abgenommen. Laut Polizeipräsidium wurden im ersten Halbjahr knapp 3500 Fälle erfasst. 4400 Fälle waren es im Vorjahreszeitraum, ein Minus von knapp 20 Prozent. Wichtig zu wissen: Drogendelikte sind zumeist sogenannte Kontrolldelikte, die Polizei stößt meist durch Zufall bei Kontrollen auf Drogen. Zwischen Elbe und Oder seien besonders Cannabis, Aufputschmittel, Ecstasy und Kokain verbreitet. Amphetamin (Speed) sei in Südbrandenburg weniger verbreitet, dafür griffen die Konsumenten dort sowie im Speckgürtel zunehmend zu Methamphetaminen, so die Ermittler. Vor Crystal Meth schreckten die Nordbrandenburger noch zurück. Diese künstliche Droge ist im Süden weiter verbreitet. Bei einer Durchsuchung eines Objekts in Frauendorf (Oberspreewald-Lausitz) wurden knapp 250 Gramm der Droge sichergestellt. Den Ermittlern gelangen in diesem Jahr einige spektakuläre Erfolge gegen Cannabis-Plantagen und Drogenhändler. Zollfahnder haben im Februar auf einem Bauernhof in Bad Belzig (Potsdam-Mittelmark) 72 Kilogramm Marihuana, 15 Kilogramm Haschisch, zehn Kilogramm Amphetamin, 6,5 Kilogramm Kokain und 20 000 Ecstasy-Tabletten beschlagnahmt. Im Juli wurden in einer Lagerhalle in Friesack (Havelland) 2230 Cannabispflanzen und sieben Kilogramm Marihuana sichergestellt. dpa