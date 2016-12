29.12.2016

von Sigrid Kneist

Nach Anschlag in Berlin : Müller will mehr Videoüberwachung

von Sigrid Kneist

Bild vergößern Direkt nach dem Terroranschlag waren der Regierende Bürgermeister Michael Müller und Innensenator Andreas Geisel zum Breitscheidplatz gekommen. Foto: Maurizio Gambarini/dpa

Der Regierende Bürgermeister Michael Müller hat sich für mehr Videoüberwachung ausgesprochen. Aber der Koalitionsvertrag von Rot-Rot-Grün sieht das nicht vor.

Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat sich am Donnerstag gegenüber der RBB-Abendschau für mehr Videoüberwachung an öffentlichen Orten ausgesprochen. „Ich hoffe sehr, dass es Bewegung in dieser Frage gibt“, sagte Müller. Mit Videoüberwachung könne man Straftaten zwar nicht verhindern, aber sie könnten deutlich schneller aufgeklärt werden. Auch das sei ein Wert, dass man die Täter möglichst schnell fasse.

Als Beispiele für Orte, die so überwacht werden könnten, nannte der Regierende Bürgermeister „besonders belastete Plätze“ wie den Alexanderplatz, den Breitscheidplatz oder das Kottbusser Tor. „Videotechnik kann diese Orte sicherer machen“, sagte Müller. Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) lehnt laut „RBB“ eine Ausweitung mit Verweis auf den Koalitionsvertrag weiter ab.

Seit dem Terroranschlag am Breitscheidplatz nimmt der Druck von Unionspolitikern – auch auf Bundesebene – auf den Senat zu, die bisherige ablehnende Haltung zu korrigieren. Innensenator Andreas Geisel (SPD) erarbeitet derzeit eine Vorlage für ein Sicherheitspaket für die Senatsklausur am 8. Januar.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Florian Graf nannte Müllers Aussage zur Videoüberwachung „mehr als überfällig“. Er erwarte, dass Müller „Rot-Rot-Grün auf Kurs bringt“. Graf verwies darauf, dass die Union den Druck aufrecht erhalten wolle. Ein CDU-Antrag werde bereits am 12. Januar im Parlament beraten.