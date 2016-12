NACHRICHTEN

Zwei Tote bei Verkehrsunfällen

in Nordbrandenburg

Wittstock/Fürstenberg - Bei zwei Verkehrsunfällen in Nordbrandenburg sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Laut Polizei starb am Mittwoch ein 39-Jähriger bei einer Spritztour auf einer Motorcross-Rennstrecke bei Fürstenberg/Havel (Oberhavel). Hinweise auf ein Fremdverschulden lagen nicht vor. Die Polizei leitete ein Todesermittlungsverfahren ein. Am späten Mittwochnachmittag verunglückte ein 74-Jähriger mit seinem Wagen auf einer Landstraße bei Wittstock (Ostprignitz-Ruppin) so schwer, dass er noch an der Unfallstelle starb. Seine gleichaltrige Beifahrerin wurde schwer verletzt. Der 74-Jährige hatte beim Abbiegen nicht auf herankommende Autos geachtet. Es kam zum Zusammenstoß, drei Fahrzeuge waren beteiligt. dpa

Brandenburg fördert weiter Kulturprogramm für Flüchtlinge

Potsdam - Brandenburg setzt das 2016 angeschobene Kultur-Förderprogramm zur Integration von Flüchtlingen auch im neuen Jahr fort. 300 000 Euro werden bereitgestellt, teilte das Kulturministerium am Donnerstag mit. 41 Kulturprojekte von Musik, Theater, Tanz, Fotografie, Malerei und Handwerk ermöglichten landesweit zahlreiche Begegnungen zwischen Geflüchteten und Brandenburgern, sagte Ministerin Martina Münch (SPD). Dafür kamen vom Ministerium 200 000 Euro, vom Bündnis für Brandenburg 100 000 Euro. Gemeinnützige Institutionen, Vereine und Kommunen können bis 16. Januar Anträge stellen. Eine externe Jury berät das Ministerium bei der Auswahl der Förderprojekte. dpa