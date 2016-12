Erneuter Erfolg bei Fahndung mit Fotos Überwachungskameras helfen der Polizei

Berlin - Nach den jüngsten Fahndungserfolgen mit Bildern von Überwachungskameras sucht die Polizei erneut mit Fotos nach mutmaßlichen Straftätern. Am Donnerstag haben die Ermittler Fotos von vier Männern veröffentlicht. Diese sollen am 13. Dezember einen Supermarkt in Tempelhof-Schöneberg überfallen haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Anders als bei den vorherigen Fahndungen sind die Verdächtigen auf den Fotos maskiert. Sie sollen bei dem Überfall die Tageseinnahmen des Supermarktes erbeutet, Mitarbeiter bedroht und den Ladenbesitzer am Kopf verletzt haben.

Die Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos hatte allein im laufenden Dezember in drei Fällen zur Identifizierung von Verdächtigen geführt. Zunächst ermittelten die Behörden mit den Bildern den sogenannten U-Bahn-Treter, der eine Frau eine Treppe hinunter getreten hatte. Auch die Jugendlichen, die einen Obdachlosen angezündet haben sollen, konnten mit den Bildern identifiziert werden. Am Donnerstag stellte sich schließlich eine 16-Jährige, die mit einem Begleiter eine 17-Jährige ins Gesicht geschlagen und getreten haben soll. Auch nach den beiden hatte die Polizei mit Überwachungsbildern gefahndet.

Die Fahndung mit den Bildern aus Überwachungskameras ist umstritten, nicht selten sind darauf nicht nur Täter, sondern auch Opfer zu sehen. Die Polizei darf diese Methode daher erst anwenden, nachdem ein Richter einen entsprechenden Antrag der Staatsanwaltschaft bewilligt hat. Ein solcher Antrag werde nur bei schweren Vergehen gestellt, wenn die Fahndungsprognose mit herkömmlichen Verfahren aussichtslos sei, sagte eine Sprecherin der Berliner Staatsanwaltschaft. So sei es etwa im Falle des Brandanschlags auf den Obdachlosen in einem U-Bahnhof praktisch unmöglich gewesen, am Tatort Fingerabdrücke zu finden. dpa