Verwaltungsgericht kippt Forster Alkoholverbot

Forst/Cottbus - Ein von der Stadt Forst (Spree-Neiße) für Teile der Innenstadt erlassenes Alkoholverbot ist rechtswidrig. Das hat das Verwaltungsgericht Cottbus entschieden, wie ein Sprecher am Donnerstag mitteilte. Die Stadtverwaltung hatte sich mit einem Eilantrag an das Gericht gewandt, weil der Landkreis Spree- Neiße das Verbot als zu weitgehend beanstandet und die Aufhebung verlangt hatte. Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig und kann mit einer Beschwerde zum Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg angefochten werden (Az.: 4 L 206/16). Forst hat seine ordnungsbehördliche Verordnung, wonach etwa aggressives Betteln im Stadtgebiet verboten ist, 2015 um das Alkoholverbot für bestimmte Straßenzüge ergänzt. Aus Sicht der Richter war dies jedoch zu ungenau und nicht verhältnismäßig. Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit stelle allein noch keine Gefahr dar. Auch ohne das Verbot stehe der Stadt ein ausreichendes Instrumentarium mit der bestehenden Verordnung zur Verfügung, das es nur umzusetzen gelte, hieß es. Ein öffentliches Alkoholverbot bestand nach der jüngsten Erhebung des Städte- und Gemeindebunds 2013 in 32 märkischen Kommunen. Bei Verstößen drohen teils Platzverweise. Grundlage für das Verbot ist das Ordnungsbehördengesetz, wonach Kommunen „zur Abwehr einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung“ ein Verbot erlassen können. dpa