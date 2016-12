29.12.2016

von Lilith Grull

Silvester-Tipps : Spontaner Rutsch ins neue Jahr 2017

von Lilith Grull

2 Bild vergößern In der Silvesternacht wird viel gefeiert in Berlin. Kurzentschlossene können auch jetzt noch Eintrittskarten bekommen. Foto: Lukas Schulze/dpa

Der Countdown für die Silvesternacht hat begonnen, ab Sonntag ist 2017. Hier unsere Party-Tipps für Kurzentschlossene.

Geswingt ins neue Jahr

Mit Stil ins neue Jahr in Berlins ältesten Ballhaus. Ab 19 Uhr knallen die ersten Korken bei der exklusiven Silvestergala mit Gaumenschmaus von Marco Sell. Mit der Flanierkarte können Gäste ab 23 Uhr zum Mitternachtssnack dazukommen. Um 1 Uhr öffnet das Haus abermals die Türen für Nachtschwärmer. Durchgehend wird die Bierstube geöffnet sein, in der ein gepflegtes Blondes mit Wiener und hausgemachtem Kartoffelsalat beim Barkeeper Le Bumski genossen werden kann.

Wann: ab 19 Uhr

Wo: Ballhaus Berlin, Chausseestr. 102, 10115 Berlin

Was: StattKapelle Ballhaus Berlin feat. Luca Artioli und Special Guests, DJ Caro

Preis: Flanierkarte 59 Euro, Nachtschwärmer 35 Euro

Info: (030) 282 75 75

Clärchens Ballhaus

Ab ins Jahr 2017 im Clärchens! Erst kann man sich im geschichtsträchtigen Spiegelsaal und Restaurant mit einem Drei-Gänge-Menü verwöhnen lassen und anschließend auf zwei Etagen das Tanzbein schwingen. Wer auf das Menü verzichten möchte, ist ab Mitternacht willkommen. Tanzkarten können dann an der Abendkasse erworben werden.

Wann: ab 19:30 Uhr

Wo: Cärchens Ballhaus, Auguststr. 24, 10117 Berlin

Was: Clärchen Ballhaus Djs mit Standart, Latein, Swing, Disco und Pop, Ballhausband mit dem Sänger Cem Süzer

Preis: Menü ab 89 (VVK), Tanzkarte 10 Euro

Info: (030) 282 92 95, 0172 292 0384

Big Party

Silvester am Brandenburger Tor: Gastronomie, Live-Bands, Djs, Laseranimation, Showbühne, dann der Countdown und ein gigantisches Feuerwerk. Jedes Jahr zieht es hunderttausende Gäste aus aller Welt zu der riesigen Openair-Fete, um mit neuen und vertrauten Menschen open end ins kommende Jahr zu feiern. Die Festmeile erstreckt sich auf zwei Kilometern vom Brandenburger Tor bis hin zur Siegessäule.

Wann: ab 19:30 Uhr

Wo: Straße des 17. Juni, 10623 Berlin

Was: Showbühnen, Showacts, Live-Band, Djs, Laser-und Lichtanimationen, Gastronomie, Silvesterfeuerwerk

Preis: frei

Info: www.brandenburger-tor-berlin.de

Party auf 25.000 Quadratmetern

15 Floors, 30 Djs, Liveband – was will man mehr. Auf dem 25.000 Quadratmeter großem Gelände findet jeder Tanzwütige etwas nach seinem Geschmack. Im Innenhof wird Radio Energy Berlin den finalen Countdown zählen, der in einem Feuerwerk über den Dächern der Kulturbrauerei enden soll.

Wann: ab 20 Uhr

Wo: Kulturbrauerei, Schönhauser Allee 36, 10435 Berlin

Was: 80ER, 90ER, Rock, Pop, R'n'B, Schlager, Elektro

Preis: ab 29 Euro

Info: www.silvester-kulturbrauerei.de

Party-Hopping

Für die Unentschlossenen kann das Silvester-Ticket 2016/2017 die Lösung sein. Ein Ticket, 26 Floors, neun Locations und ein VIP-Pass. Das praktische: Man muss sich nicht festlegen. Alle Getränke sind inklusive, sowie die Shuttelfahrten mit Bus und Boot.

Wann: ab 21 Uhr

Wo: Alte Münze, Energieforum, Postbahnhof Berlin, Haus Ungarn, Academie Lounge, Kino International. Kosmos, Spreepalais Alexanderplatz, Umspannwerk Alexanderplatz.

Was:Party-Hopping

Preis: 109 Euro

Info: www.silvester-party-berlin.de

Silvester Club

Mitten im historischen Herzen Berlins kann man im Silvester Club Berlin auf drei Dancefloors ins neue Jahr hineintanzen. Getränke sind inklusive und pünktlich, wenn die Uhr zwölf schlägt, wird ein Glas Prosecco gereicht. Für Premiumgäste gibt es ein Buffet und Berliner Pfannkuchen.

Wann: ab 21 Uhr

Wo: Karl Marx Allee 93, 10243 Berlin

Was: Charts, House, R'n'B, All Time Favorites

Preis: ab 59 Euro

Info: www.silvester-party-berlin.de