27.12.2016

Terror in Berlin : Chanukka-Fest im Gedenken an Terroropfer

Bild vergößern Kurz vor Weihnachten hatte das Jüdische Bildungszentrum Chabad vor dem Brandenburger Tor einen Chanukkaleuchter aufgebaut. Foto: epd

Sohn der ermordeten Israelin entzündet vierte Kerze des Chanukkaleuchters am Brandenburger Tor.

Seit dem 24. Dezember wird an dem achtarmigen Chanukkaleuchter am Brandenburger Tor ein Licht entzündet. In diesem Jahr ist das jüdische Lichterfest den Opfern des Terroranschlags auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gewidmet. Die vierte Kerze sollte daher am frühen Dienstagabend Or Elyakim entzünden. Er ist Sohn der bei dem Anschlag ermordeten Israelin Dalia Elyakim und ihres Mannes Rami Elyakim, der dabei schwer verletzt wurde und noch immer im Krankenhaus liegt. Zu der feierlichen Zeremonie wurden Vertreter der christlichen, jüdischen und muslimischen Religion sowie prominente Gäste erwartet. Auch Angehörige der Verletzten und Toten wollten dabei anwesend sein.

Der zehn Meter hohe Chanukkaleuchter gilt mit seinen zehn Metern Höhe als der größte in Europa. Mit dem achttägigen Lichterfest erinnern die Juden an die Einweihung des zweiten jüdischen Tempels in Jerusalem im Jahr 164 v. Chr. nach dem erfolgreichen Makkabäeraufstand. Die Veranstaltung am Brandenburger Tor sollte unter hohen Sicherheitsvorkehrungen stattfinden.