NACHRICHTEN

Messerstecher in Eisenhüttenstadt: Vier Männer verhaftet

Eisenhüttenstadt - Knapp zwei Wochen nach einer Messerstecherei in einer Erstaufnahme für Asylbewerber in Eisenhüttenstadt (Oder- Spree) sind vier Männer aus dem Tschad verhaftet worden. Ihnen werde gemeinschaftliche schwere Körperverletzung vorgeworfen, teilte Oberstaatsanwalt Ulrich Scherding mit. Die Männer sollen bei einem Streit mit albanischen Flüchtlingen mit Messern auf einen Albaner eingestochen und diesen schwer verletzt haben. Als dessen Landsleute flüchteten, wurden sie laut Scherding von den Tatverdächtigen verfolgt. Dabei sollen sie auf weitere Flüchtlinge eingestochen haben, darunter auch Tschetschenen. Drei Asylbewerber erlitten schwere Verletzungen durch Messerstiche. Vier weitere Menschen wurden leicht verletzt, darunter ein Wachschützer. Seit Donnerstag sei im gesamten Land der Schutz von Asylbewerbern verstärkt worden, berichtete die Polizeidirektion Ost. Hintergrund seien vage Hinweise auf geplante Vergeltungsaktionen gegen die mutmaßlichen Messerstecher gewesen. dpa

Beleidigungen an Trauerort für Anschlagsopfer

Neuruppin - Der Ort einer Trauerkundgebung im brandenburgischen Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) für die Opfer des Anschlags auf den Berliner Weihnachtsmarkt ist mit großflächigen Beleidigungen beschmiert worden. Die Parolen wie „Heuchler“ auf dem Rathausparkplatz seien gegen die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung gerichtet und dem rechtspopulistischen und rechtsextremen Spektrum zuzuordnen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag in Neuruppin. Bürgermeister Jens-Peter Golde (Pro Ruppin) hatte dort für Freitagabend eine Gedenkkundgebung für die Opfer des Anschlags angemeldet. Die Schmierereien seien von bislang unbekannten Tätern in der Nacht zu Freitag angebracht worden, hieß es. Der Sachschaden liege bei rund 1000 Euro. epd

Modellprojekt: Pille gratis für bedürftige Frauen in Teltow-Fläming

Potsdam/Luckenwalde - Bedürftige Frauen bekommen ab Januar in Teltow-Fläming verschreibungspflichtige Verhütungsmittel wieder kostenlos. Dieser Schritt sei Teil eines Modellprojekts des Bundesfamilienministeriums, das seit Oktober 2016 läuft. Das geht aus einer Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage der Linkspartei hervor. Die Verschreibung läuft in Teltow-Fläming auch über die Beratungsorganisation pro familia. Angesprochen werden sollen Frauen, die 20 Jahre und älter sind sowie Sozialleistungen, Kindergeld, Ausbildungsbeihilfe beziehen oder deren Einkommen unterhalb der Armutsgrenze liegt, hieß es. Die Brandenburger Linke betonte, dass das Modellprojekt ein erster Schritt sei. „Wir fordern aber eine bundeseinheitliche Lösung zur Unterstützung von Frauen mit geringen Einkommen“, erklärte die Gesundheitspolitische Sprecherin der Linken-Landtagsfraktion, Bettina Fortunato. Seit der Veränderung der Gesetzeslage in Januar 2004 gibt es grundsätzlich keinen Anspruch mehr auf die Kostenübernahme ärztlich verordneter Verhütungsmittel. Ausnahme sind junge Frauen bis Vollendung des 20. Lebensjahres. Einige Bundesländer und einzelne Kommunen unterstützen Betroffene jedoch mit speziellen Fonds oder Härtefallregelungen. So werden in Berlin auf Antrag und Bedürftigkeitsnachweis Pille, Kondome oder Spirale vom Land bezahlt. dpa