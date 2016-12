23.12.2016

Nach Anschlag in Berlin : "Ohne Zweifel": Anis Amri in Mailand erschossen

Bild vergößern Die Bildkombo zeigt die am 21.12.2016 vom Bundeskriminalamt (BKA) veröffentlichten Fahndungsfotos des mutmaßlich tunesischen Verdächtigen Anis Amri. Nach Medienberichten waren Duldungspapiere des Asylbewerbers in dem Laster gefunden worden, der am 19.12.2016 auf den zentralen Weihnachtsmarkt im Westteil Berlins gerast war. Allerdings soll er nach Informationen aus Sicherheitskreisen mehrere Identitäten genutzt haben. Foto: Bundeskriminalamt/dpa

Der mutmaßliche Berlin-Attentäter Anis Amri ist in Mailand erschossen worden. Das bestätigt Italiens Innenminister. Amri geriet in der Nacht in eine Polizeikontrolle - und eröffnete offenbar dann das Feuer.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters wurde der mutmaßliche Berliner Attentäter Anis Amri in Mailand bei einer Schießerei erschossen. Dies erfuhr Reuters am Freitag aus Sicherheitskreisen. Laut italienischen Angaben ist der Attentäter von Berlin in Sesto San Giovanni, einem Vorort von Mailand, bei einer Routinekontrolle erschossen worden. Italiens Innenminister Marco Minniti bestätigte den Tod des mutmaßlichen Attentäters. "Es ist ohne Zweifel Anis Amri", sagte er.

Die Fingerabdrücke des Toten bei Mailand sollen mit denen übereinstimmen, die auch am Lkw in Berlin gefunden wurden. Das meldeten mehrere italienische Zeitungen, die sich auf Sicherheitskreise berufen.

Deutsche Behörden waren überrascht, dass Amri inzwischen in Italien war

Das BKA hatte bis zur Pressekonferenz des italienischen Innenministers noch keine offizielle Bestätigung erhalten, dass es sich bei dem Erschossenen um Anis Amri handelt. Das erfuhr der Tagesspiegel aus Sicherheitskreisen. Auch hochrangige Beamte waren demnach überrascht, dass Amri inzwischen in Italien war. Noch am Morgen waren sie davon ausgegangen, dass er sich in Berlin oder NRW aufhalten würde.

Das Innenministerium zeigte sich erleichtert, dass von dem mutmaßlichen Berliner Attentäter offenbar keine Gefahr mehr ausgeht. Das sagte ein Sprecher. Zudem bedanke man sich für die gute Zusammenarbeit mit den italienischen Behörden.

Polizisten am Mailänder Bahnhof wollten seinen Ausweis sehen, da eröffnete Amri das Feuer

Wie der Korrespondent des Fernsehsenders n-tv berichtet, soll Amri bereits heute Nacht um 3 Uhr am Bahnhof in der Stadt Sesto San Giovanni bei Mailand von Polizisten kontrolliert worden sein. Er habe daraufhin seine Waffe gezogen, eine Pistole des kleinen Kalibers 22, "Allah Akbar" gerufen und auf die Beamten gefeuert. Diese hätten das Feuer erwidert und Amri getötet. Auch ein Polizist sei verletzt worden. Er befindet sich noch im Krankenhaus.

Amri soll keine Papiere bei sich gehabt haben und per Zug von Frankreich nach Italien eingereist sein. Der Zeitung "Repubblica" zufolge kam Amri aus Paris.

Laut der Zeitung hatte Amri einige Zugtickets dabei, mit denen sich rekonstruieren lässt, woher er kam - demnach über Chambery (etwa 110 Kilometer östlich vom französischen Lyon) und Turin in die Region Mailand.

Auch Bilder von "Repubblica" deuten auf einen nächtlichen Einsatz hin. Dort sind Bilder aus der Dunkelheit zu sehen. (Reuters/Tagesspiegel)