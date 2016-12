Claudia Sünder : Berlins Senat hat eine neue Sprecherin ernannt

Bild vergößern Claudia Sünder war zuletzt Sprecherin der Degewo. Fotos: degewo/Spiekermann-Klaas

Die Politikwissenschaftlerin Claudia Sünder wird neue Sprecherin des Berliner Senats und Leiterin des Presse und Informationsamtes.

Die Politikwissenschaftlerin Claudia Sünder wird neue Sprecherin des Berliner Senats und Leiterin des Presse und Informationsamtes. Die 47-Jährige werde ihr Amt zum Jahresbeginn 2017 übernehmen, teilte die Senatskanzlei am Donnerstag in Berlin mit. Sie werde damit die gesamte Kommunikation aus dem Roten Rathaus verantworten. Wie berichtet hatte zuletzt Daniela Augenstein diesen Job.

Sünder arbeitete seit 2014 bei dem kommunalen Wohnungsunternehmen Degewo, zuletzt als Leiterin der Unternehmenskommunikation. Davor verantwortete sie in Baden-Württemberg unter anderem die Öffentlichkeitsarbeit des Kolping Bildungswerkes Württemberg.

„Mit Claudia Sünder haben wir eine engagierte und politisch erfahrene Frau für die Arbeit in der Senatskanzlei gewinnen können“, erklärte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD). Ihre Kenntnisse werde sie nicht nur im täglichen Kontakt mit den Hauptstadtmedien einbringen, sondern gemeinsam mit ihren beiden Stellvertretern „eine integrierte Kommunikation über die verschiedenen Kanäle der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Landes Berlin verantworten“.

Auf ihrer Internetseite zur Bundestagswahl 2013 schreibt sie zu ihren politischen Zielen: "Ich will Bildungsangebote für Kinder, faire Arbeitslöhne und ein besseres Kindergeld, um Familien in allen Lebenslagen zu unterstützen. Ich bin für die Bürgerversicherung und ein Ende der Zweiklassenmedizin, um Gesundheit und Pflege für alle zu sichern. Ich werde dafür sorgen, dass Fördermittel und Investitionen in unseren Wahlkreis fließen und Unternehmen darin unterstützen, attraktive Arbeits- und Ausbildungsplätze zu schaffen. Ich setze mich für eine gerechte Finanzierung der Energiewende ein. Ich möchte Europa nicht den Buchhaltern überlassen. Meine Vision ist ein Europa als Motor für Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit, für vergleichbare Lebensverhältnisse, Frieden und Sicherheit." Laut dem damaligen Stand ist die Frau zweifache Mutter ("Linus und Carlotta"), ist "geboren und aufgewachsen in Mecklenburg-Vorpommern" und "lebt seit 1998 in Ellwangen".

Claudia Sünder ist nach eigenen Angaben SPD-Mitglied seit 1996, Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat Ellwangen und im Regionalverband Ostwürttemberg sowie stellvertretende Kreisvorsitzende im Ostalbkreis.

Stellvertreter werden Kathi Seefeld und Julian Mieth

Stellvertretende Senatspressesprecher für die „Die Linke“ wird Kathi Seefeld (52) und für „Bündnis 90/Die Grünen“ Julian Mieth (34). Die Journalistin Seefeld war seit 2002 Sprecherin der Fraktion „Die Linke“ im Berliner Abgeordnetenhaus. Zuvor war sie unter anderem für die „Tageszeitung“ sowie den „Freitag“ tätig und betreute Projekte zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Julian Mieth leitete zuletzt die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Grünen im Abgeordnetenhaus, hieß es weiter. Davor arbeitete der studierte Kommunikationsdesigner und ausgebildete Journalist in Berlin unter anderem als Redakteur bei der Nachrichtenagentur dpa. epd