Bombardier: Land drängt auf Erhalt der Arbeitsplätze

Hennigsdorf - Brandenburg setzt sich weiter für die Erhaltung des kompletten Bombardier-Standortes in Hennigsdorf (Oberhavel) ein. „Wir wollen noch einmal sehr deutlich machen, dass wir für eine langfristige Sicherung des Industriestandorts in Entwicklung und Produktion kämpfen werden“, betonte Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) am Mittwoch. Alle dem Land zur Verfügung stehenden Mittel würden für den Erhalt eingesetzt. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und Gerber wollten am Nachmittag mit der Europaführung des Unternehmens sprechen. In Hennigsdorf sind 500 Arbeitsplätze in Gefahr. Der Konzern hatte angekündigt, bis Ende 2018 weltweit rund 7500 Stellen zu streichen, Details fehlen aber bislang. Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) will wegen der Arbeitsplätze in Görlitz und Bautzen heute mit dem Bombardier-Europachef sprechen. dpa