NACHRICHTEN

Explosion in Oranienburger Wohnung

Oranienburg - Ein 23 Jahre alter Mann ist bei einer Explosion in einer Wohnung in Oranienburg (Oberhavel) schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten ihn am Dienstagabend in ein Berliner Spezialklinikum, wie die Polizei am gestrigen Mittwoch mitteilte. Weitere 40 Menschen mussten wegen des Brandes aus dem Mehrfamilienhaus geholt werden. Sie wurden vorläufig in einem beheizten Bus untergebracht. Wie es zu der Explosion und dem anschließenden Feuer kam, ist noch unbekannt. Bislang hätten sich keine Verdachtsmomente ergeben, dass mit Sprengstoff experimentiert wurde, hieß es. Ein 22-Jähriger, der nach der Detonation aus der Wohnung seines Kumpels floh, wurde wenig später vorläufig festgenommen. Die Wohnungen des 23-Jährigen und von vier Nachbarn sind nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden wird von der Polizei auf 50 000 Euro taxiert. dpa

Strafanzeige gegen „Reichsbürger“

Lübben/Cottbus - Der Landrat des Kreises Dahme-Spreewald, Stephan Loge (SPD), hat Strafanzeige gegen einen sogenannten Reichsbürger wegen Bedrohung gestellt. Das bestätigten der Landkreis und die Staatsanwaltschaft Cottbus am Mittwoch. Zuerst hatte der rbb berichtet. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte, dass die Anzeige nun geprüft werde. Die „Reichsbürger“-Szene ist bekannt dafür, dass sie Gerichte und Behörden mit Schreiben belästigt. Sie gehen davon aus, dass die Bundesrepublik Deutschland rechtlich gesehen nicht existiert. Diese Menschen erkennen auch Gerichte oder die Polizei nicht an. Viele sind nach Behördenangaben in der rechtsextremen Szene aktiv. Der Verfassungsschutz geht von etwa 300 „Reichsbürgern“ in Brandenburg aus. Im Oktober hatte ein „Reichsbürger“ bei einer Razzia in Bayern auf Polizisten geschossen, ein Beamter wurde tödlich verletzt. dpa

Toter bei Feuer in Pflegeeinrichtung

Templin - Bei einem Wohnungsbrand in einer Pflegeeinrichtung in Templin (Uckermark) ist am Montag einer der Bewohner ums Leben gekommen. Es handelt sich um einen 53 Jahre alten Mann, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Unklar ist indes noch, warum das Feuer in der Einrichtung für betreutes Wohnen ausbrach. Fremdeinwirkung schließen die Ermittler aber aus. Das Haus war wegen des Brandes zeitweise evakuiert worden. Inzwischen konnten laut Polizei die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurück. In der Brandwohnung sicherten Beamte Spuren, um die Ursache für die Flammen herauszufinden. dpa

S-Bahn fährt Weihnachten länger

Berlin - Die S-Bahn Berlin stellt sich auf den Feiertagsverkehr ein: An sechs Tagen werde es einen 24-Stunden-Betrieb geben, teilte die Deutsche Bahn am Mittwoch mit. Am 24. Dezember fahren die Züge nach dem normalen Samstagsfahrplan. Ab 17 Uhr fahren die Ringbahnlinien dann im Zehn-Minuten Takt, für alle anderen S-Bahnen gilt ein 20-Minuten-Takt. An den beiden Weihnachtsfeiertagen gilt tagsüber der Sonntagsfahrplan. An Silvester ist bis 21 Uhr der Samstagsfahrplan gültig. Über den Jahreswechsel bestehe durchgehender Nachtverkehr im 20-Minuten-Takt, der auf zahlreichen Streckenabschnitten bis zum Neujahrsmorgen auf einen Zehn-Minuten-Abstand verdichtet werde. Ab 3 Uhr am 1. Januar fahren die S-Bahn-Linien im 20-Minuten-Takt, ab 7 Uhr gilt der Sonntagsfahrplan. dpa