NACHRICHTEN

Rathenower „Problemwolf“ verschwunden

Rathenow - Von dem „Problemwolf“ von Rathenow gibt es seit Tagen keine Spur. Das Tier sei zuletzt am vergangenen Freitag gesichtet worden, sagte Christiane Schröder, Landesgeschäftsführerin des Naturschutzbundes (Nabu), am Dienstag unter Hinweis auf einen Wildbiologen. Er ist im Auftrag des Landesumweltamtes auf Patrouille unterwegs. Die Experten hoffen, dass der Wolf wieder auf ein nahes Truppenübungsgelände in Sachsen-Anhalt zurückkehrt. Übungen hatten ihn von dort möglicherweise vertrieben. Das Tier hatte sich am 13. Dezember einem Kind genähert und war am Tag darauf in einer Kita gesichtet worden. Er wurde als erster „Problemwolf“ im Land eingestuft. dpa

Per Haftbefehl gesuchter Mann auf A12 festgenommen

Müllrose - Bundespolizisten haben einen per Haftbefehl gesuchten Fahrer eines Sattelzuges auf der A12 im Grenzgebiet zu Polen festgenommen. Die Beamten bemerkten am Montag bei einer routinemäßigen Kontrolle an der Anschlussstelle Müllrose, dass gegen den 38-Jährigen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) vorliegt. Demnach hatte das dortige Amtsgericht den Mann im März 2015 wegen Hehlerei zu einer Geldstrafe von 2453 Euro oder ersatzweise 119 Tagen Haft verurteilt. Der Fahrer zahlte nicht und kam ins Gefängnis. dpa