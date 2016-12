19.12.2016

Reaktionen auf möglichen Anschlag in Berlin : Müller: "Die Situation ist unter Kontrolle"

Bild vergößern Der Regierende Bürgermeister Michael Müller am Montagabend am Breitscheidplatz. Foto: Cay Dobberke

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller spricht von einer dramatischen Situation am Breitscheidplatz. Innensenator Geisel warnt vor einer "Stadt in Angst".

Nach dem mutmaßlichen Anschlag mit einem LKW am Breitscheidplatz haben sich weltweit Politiker bestürzt gezeigt. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller sprach von einer "dramatischen Situation". Man sei in Gedanken bei den Familien und Angehörigen der Opfer. Alle verfügbaren Einsatzkräfte seien vor Ort. Auch die Charité sei auf diesen Fall vorbereitet. Müller selbst sagte auch: "Die Situation ist unter Kontrolle." Es sei "bedrückend", zu erleben, was in anderen Städten schon in den vergangenen Wochen und Monaten vorgefallen sei.

Berlins neuer Innensenator Andreas Geisel (SPD) rief am Breitscheidplatz die Berliner zu Besonnenheit auf. "Eine Stadt in Angst hilft niemandem", sagte er in der ARD.

Seibert: "Wir trauern um die Toten"

Bundeskanzlerin Angela Merkel ist nach Angaben ihres Sprechers Steffen Seibert mit dem Innenminister und dem Regierenden Bürgermeister in Kontakt. "Wir trauern um die Toten und hoffen, dass den vielen Verletzten geholfen werden kann", twitterte Seibert.

Bundesinnenminister Thomas de Maiziere bot dem Land Berlin jegliche Unterstützung durch die Bundespolizei an. "Ich wurde unmittelbar nach dem schrecklichen Vorfall auf dem Berliner Weihnachtsmarkt unterrichtet", erklärte der Minister. "Meine Gedanken sind jetzt bei den Angehörigen der Opfer und den Verletzen des schrecklichen Vorfalls."

Steinmeier: "Ich bin tief erschüttert"



Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) äußerte sich entsetzt über den möglichen Anschlag. "Ich bin tief erschüttert über die schrecklichen Nachrichten von den Ereignissen an der Berliner Gedächtniskirche", erklärte Steinmeier nach dem Vorfall am Montagabend. "Mein tief empfundenes Mitgefühl ist mit den Familien, Angehörigen und Freunden der Opfer", schrieb Steinmeier weiter.

Der Außenminister warnte allerdings auch vor voreiligen Schlussfolgerungen. "Wir wissen noch nicht mit Gewissheit, was heute Abend wirklich geschehen ist." Die Sicherheitsbehörden arbeiteten "mit Hochdruck daran, die Unglücksstelle zu sichern und die Täter zu finden".

Bundesjustizminister Heiko Maas teilte per Twitter mit: "Schockierende Nachrichten vom #Breitscheidplatz. Wir trauern mit den Angehörigen. Der Generalbundesanwalt übernimmt den Fall."

"Ein Weihnachtsmarkt. Wie perfide. Wie schrecklich"

Berlin ist erschüttert. Nach dem Vorfall läuteten in Schmargendorf unweit des Kurfürstendamms Kirchenglocken. Die Rettungswagen waren unterwegs, das Martinshorn heulte auf. Menschen liefen weinend durch die Straßen. Die Betroffenheit ist auch bei Berliner Politikern zu hören und zu spüren. "Es ist schrecklich. Ich bin wahnsinnig betroffen. Die Gefühle sind bei den Angehörigen. Wir können nur hoffen, dass der oder die Täter gefasst werden", sagte SPD-Innenpolitiker Frank Zimmermann dem Tagesspiegel. Es habe immer eine abstrakte Gefahr in Berlin bestanden, was mögliche Anschläge betreffe. Nun müsse man die Hintergründe dieser Tat erst einmal erfahren.

Linken-Parteichefin Katina Schubert ist wie Zimmermann von diesem möglichen Attentat geschockt. "Ich denke an die Opfer, an die Freunde, die Angehörigen, die Familien. Ich hoffe, dass diejenigen, die verletzt sind, diese Tat möglichst schnell verarbeiten können. Es ist entsetzlich. Es fasst mich sehr an", sagte Schubert.

Grünen-Fraktionschefin Antje Kapek saß im Parteirat, als sie die Nachricht von dem Attentat auf den Weihnachtsmarkt erhielt. "Wir waren alle geschockt. Ein Unfall ist ausgeschlossen." Kapek hatte mit dem Innensenator Geisel telefoniert, als dieser auf dem Weg zum Breitscheidplatz war. Auch die Grünen-Politikerin ist sichtlich bewegt. "Diese unfassbare Tat. Es ist ein Weihnachtsmarkt. Wie perfide. Wie schrecklich. Ich denke an die Angehörigen und meine Gedanken sind bei ihnen."

Solidaritätsbekundungen aus Frankreich

Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini zeigte sich erschüttert. "Europa einmal mehr getroffen", twitterte sie. "Unsere Gedanken sind bei allen Opfern und ihren Familien".

Frankreichs Außenminister Jean-Marc Ayrault reagierte betroffen auf den mutmaßlichen Anschlag. „Entsetzt von den Nachrichten aus Berlin und vollkommen solidarisch mit unseren deutschen Freunden“, schrieb der Pariser Chefdiplomat am Montagabend auf Twitter.

Solidaritätsbekundungen kamen auch aus Nizza, wo ein Lastwagen-Attentat im Juli 86 Menschen getötet hatte. „Horror in Berlin. Unterstützung für den Bürgermeister von Berlin und das deutsche Volk. Nie wieder das“, erklärte der führende konservative Regionalpolitiker Christian Estrosi. (dpa, Reuters)