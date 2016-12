NACHRICHTEN

Woidke: Lausitz sollte mit einer Stimme sprechen

Potsdam - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat die Lausitzregion aufgefordert, beim Strukturwandel mit einer Stimme zu sprechen. „Gebraucht wird ein starker Ansprechpartner, der die Forderungen aller bündelt, am besten einschätzen kann, welche Projekte wichtig sind und alle relevanten Kräfte der Region hinter sich weiß“, erklärte Woidke am Montag nach Mitteilung der Staatskanzlei bei einem Treffen unter anderem mit Landräten, Bürgermeistern und Kammervertretern in Cottbus. Er sei mit Sachsen in Kontakt, um länderübergreifend die Potenziale zu bündeln. Die Lausitz steht wegen des Auslaufens des umfangreichen Braunkohletagebaus vor einem Umbruch. Bei der Kreisreform plant die Landesregierung, die Stadt Cottbus und drei Kreise zu einem Niederlausitzkreis zusammenzulegen. Dies stößt aber teils auf Widerstand. dpa

28-Jähriger in Bestensee getötet: Nachbar in Untersuchungshaft

Bestensee - Gut zwei Monate nach dem Fund eines toten 28-Jährigen in seiner Wohnung in Bestensee (Dahme-Spreewald) ist Haftbefehl gegen einen Nachbarn erlassen worden. Der 25-Jährige habe in einer Vernehmung ein Gewaltverbrechen eingeräumt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Cottbus am Montag mit. Das Opfer war am 16. Oktober tot in seiner Wohnung gefunden worden. Laut Staatsanwaltschaft hat der Leichnam dort schon länger gelegen. Anfang vergangener Woche hatte die Polizei die Wohnung des Tatverdächtigen durchsucht, der im selben Haus lebte. Am Mittwoch wurde laut Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen Totschlags erlassen. Der 25-Jährige befinde sich seitdem in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft bestätigte, dass der Tote Kontakte ins Drogenmilieu hatte und gebürtig aus Hamburg kommt. dpa

Elch bei Lübben angefahren – Tier verschwunden

Lübben - Eine Elchkuh ist bei einem Verkehrsunfall nahe Lübben (Dahme-Spreewald) angefahren worden – von ihr fehlt aber derzeit jede Spur. Der Unfall ereignete sich bereits am Freitag, teilte ein Sprecher des Agrarministeriums am Montag mit. Laut einer Zeugin sei die Elchkuh am Hinterlauf erfasst worden, habe sich mehrmals überschlagen und sei dann geflohen. Alarmierte Jäger – denen das Tier schon vor Wochen aufgefallen war – entdeckten an der Unfallstelle Haare, aber kein Tierblut. Die Elchkuh werde jetzt im Landeswaldrevier Börnichen nahe der Unfallstelle vermutet. Das Fahrzeug wurde stark beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. In Brandenburg wird von fünf Tieren ausgegangen, die sich zeitweise hier aufhalten. Sie ziehen von Polen über Oder und Neiße und wieder zurück. Seit 2015 gibt es im Land einen Elch-Management-Plan, auch angesichts zahlreicher Unfälle. dpa