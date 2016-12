19.12.2016

von André Görke, Hannes Heine

BSR, BVG, Schwimmbäder : Weihnachten 2016: Der Berlin-Service zum Fest

Bild vergößern Und er ist in der Hauptrolle: zumindest am 24. Dezember. Foto: dpa

Von geöffneten Schwimmbädern, vollen U-Bahnzügen und später kommenden Müllmännern - der Service zum Fest.

Von geöffneten Schwimmbädern, vollen U-Bahnzügen und später kommenden Müllmännern: Wir sammeln an dieser Stelle den Service für Sie, damit Sie entspannt über die Feiertage kommen.

SPORT TREIBEN - IM SCHWIMMBAD UND BEIM WALDLAUF

Die Gans liegt noch im Magen? Dann hilft ein bisschen Bewegung, traditionell wird im Grunewald geschwitzt beim „Gänsebraten-Verdauungslauf“ (26. Dezember, 10 Uhr, Mommsenstadion), inklusive Glühweinpause. Wer lieber eine Runde ins Schwimmbad will, bitteschön – die Berliner Bäderbetriebe öffnen auch an den Feiertagen, und zwar so:

Heiligabend: Spreewaldplatz (8–14 Uhr), Stadtbad Schöneberg (8–14 Uhr), Stadtbad Lankwitz (8–13.30 Uhr), Stadtbad Neukölln (10–15 Uhr), Kombibad Seestraße (9–14 Uhr), Paracelsus-Bad (7–14 Uhr), Anton-Saefkow-Platz (6.30–14 Uhr) Ernst-Thälmann-Park (6.30–14 Uhr), Spandau-Süd (8–14 Uhr), Stadtbad Wilmersdorf (6.30–13.30 Uhr), Stadtbad Märkisches Viertel (8-13 Uhr), Kombibad Mariendorf (6.30–13 Uhr), Zingster Straße (6.30–12.30 Uhr).

Erster Weihnachtsfeiertag: Stadtbad Schöneberg (10–18 Uhr), Stadtbad Lankwitz (8–22 Uhr), SSE Landsberger Allee (10–17 Uhr), Kombibad Seestraße (8–14 Uhr), Kombibad Spandau-Süd (9–15 Uhr), Paracelsus-Bad (9–16 Uhr), Stadtbad Märkisches Viertel (8–15 Uhr), Helene-Weigel-Platz (10–17 Uhr), Stadtbad Neukölln (10–18 Uhr), Stadtbad Tiergarten (10–17 Uhr).

Zweiter Weihnachtsfeiertag Spreewaldplatz (8–14 Uhr), Stadtbad Schöneberg (10–18 Uhr), Stadtbad Lankwitz (8–22 Uhr), SSE Landsberger Allee (10–17 Uhr), Kombibad Mariendorf (6.30–14 Uhr), Anton-Seafkow-Platz (10–17 Uhr), Helene-Weigel-Platz (10–17 Uhr), Stadtbad Wilmersdorf (6.30–13.30 Uhr), Stadtbad Charlottenburg Neue Halle (6.30–14 Uhr), Stadtbad Mitte (9–16 Uhr), Kombibad Spandau-Süd (9–15 Uhr), Allendeviertel (10–17 Uhr), Schwimmhalle Buch (10–17 Uhr), Finckensteinallee (8–16 Uhr).

UND SO SIND DIE SCHWIMMBÄDER SILVESTER OFFEN

Silvester sieht’s ganz ähnlich aus, auch wenn es da weniger um Gans und Klöße, sondern mehr um Alkohol, Käse und … was vergessen? Na klar. Der „Pfannkuchenlauf“ findet am 31. Dezember statt rund um den Teufelsberg (2,4, 6 oder 9,9 Km). Nachmeldungen sind möglich, Atemalkoholkontrollen nicht zu befürchten. Wer lieber schwimmen mag:

Silvester Spreewaldplatz (8–14 Uhr), Stadtbad Schöneberg (8–14 Uhr), Stadtbad Lankwitz (8–13.30 Uhr), Kombibad Seestraße (9–14 Uhr), Anton-Seafkow-Platz (10–17 Uhr), Ernst-Thälmann-Park (6.30 – 14 Uhr), Helene-Weigel-Platz (10–15 Uhr), Kombibad Spandau-Süd (8–14 Uhr), Stadtbad Wilmersd. (6.30 – 13.30 Uhr) Märkisches Viertel (8–13 Uhr), Zingster Straße (6.30–12.30 Uhr).

Neujahr, 1. Januar Schöneberg (12–20 Uhr) Stadtbad Lankwitz (14.30-22 Uhr), Ernst-Thälmann-Park (14–21.30 Uhr), SSE Landsberger Allee (12–17 Uhr), Stadtbad Tiergarten (10–17 Uhr).

SO FÄHRT DIE BVG AN DEN FEIERTAGEN

Weihnachten und Silvester Heiligabend wird nicht gearbeitet? Ach, darüber können sie auch bei der BVG nur lächeln. 3500 Mitarbeiter (davon 2600 Fahrer) sind Heiligabend im Dienst. Wie die BVG mitteilt, sind die Festtage speziell – denn die Züge fahren sogar öfter als an anderen Feiertagen. Die U-Bahn fährt ab 23. Dezember morgens bis zum Abend des 26. Dezembers sowie in der Nacht vom 30. auf dem 31. Dezember 2016 ohne Pause auf allen Linien außer der U4 und der U55. Von Silvester auf Neujahr fährt dann zusätzlich auch die U4 durchgehend, einzig die U55 fährt in dieser Nacht nicht, schreibt die BVG. Aufregend wird vor allem die Silvesternacht. Busse werden rund um das Festarela in Tiergarten umgeleitet. „Die U55 wird wegen des zu erwartenden großen Andrangs bei den zentralen Silvesterfeierlichkeiten ab ca. 16 Uhr aus Sicherheitsgründen auf Bitten der Polizei eingestellt“, schreibt die BVG. Daher empfehlen die Verkehrsbetriebe, für die Fahrt zum Veranstaltungsort auch die U2, die U6 und die U9 zu nutzen. Info-Telefon der BVG unter: 19449.

SO IST DIE BSR IM EINSATZ

Kennt man ja: Nach dem Fest beginnt das Aufräumen, die Bio-Tonne muss raus, der Müll muss weg … aber wann kommt die BSR noch mal während der Feiertage? Genau so: Die Leerung von Müllbehältern mit dem regulären Abfuhrtermin 26. Dezember (Montag) wird auf den 27. Dezember (Dienstag) verschoben. Tonnen mit den turnusmäßigen Abfuhrterminen 27., 28., 29. und 30. Dezember werden ebenfalls einen Tag später geleert. Im Zusammenhang mit dem Jahreswechsel komme es hingegen nicht zu Verschiebungen bei den Abfuhrterminen von Müllbehältern, schreibt die BSR. Und: Die BSR-Recyclinghöfe bleiben am 24. Dezember und 31. Dezember geschlossen.

SO SIND DIE ÄRZTE IM EINSATZ

Wer zum Jahresende krank wird, hat es – feiertagsbedingt – womöglich schwer, einen Termin beim Arzt zu bekommen. Die für die ambulante Versorgung zuständige Kassenärztliche Vereinigung (KV) Berlin bietet deshalb im Internet unter www.kvberlin.de einen Überblick an: Patienten können dort unter „Sondersprechzeiten“ die offenen Praxen in ihrem Kiez finden. Wer nicht fündig wird oder keinen Internetzugang hat, kann zwischen Weihnachten und Neujahr auch die KV-Leitstelle unter der Telefonnummer 31003-444 anrufen. Außerdem ist auch dieses Jahr der Bereitschaftsdienst im Einsatz. Bis zu 20 Ärzte werden nach KV-Angaben rund um die Uhr in der Stadt unterwegs sein – zu erkennen an den in den magentafarbenen Autos. Unter der Telefonnummer 030/310031 können die Bereitschaftsärzte nach Hause gebeten werden. Lebensbedrohliche Fälle sind allerdings etwas für den Notarzt der Feuerwehr.

