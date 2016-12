36-Jähriger nach Messerstichen in U-Haft

Neulöwenberg - Das Amtsgericht Zehdenick (Oberhavel) hat Haftbefehl gegen einen 36 Jahre alten mutmaßlichen Messerstecher erlassen. Der Mann sei in Untersuchungshaft, teilte am Samstagmorgen die Polizei mit. Der 36-Jährige soll am Donnerstagabend in dem Dorf Neulöwenberg einen Gleichaltrigen nach einem Streit bei einem Trinkgelage in den Rücken gestochen haben. Anschließend flüchtete der Täter. Er konnte wenig später im Nachbarort Grüneberg festgenommen werden. Das Opfer schleppte sich noch zu einem Bekannten. Der Messerstecher ist polizeibekannt. Erst im Juli dieses Jahres soll sich der 36-Jährige mit einer Handfeuerwaffe in seinem Haus verschanzt haben, nachdem er zuvor einen Ausländer bedroht hatte. dpa