18.12.2016

von Sandra Dassler

Streit über Kindergeld für EU-Ausländer : Experte hält Aussagen von Gabriel für Populismus

2 Bild vergößern "Wenn ein Kind nicht bei uns lebt, sondern in seinem Heimatland, dann sollte auch das Kindergeld auf dem Niveau des Heimatlandes ausgezahlt werden", sagte SPD-Chef Sigmar Gabriel vor wenigen Tagen. Foto: dpa/ Bernd von Jutrczenka

SPD-Chef Sigmar Gabriel will Kindern im Ausland die Unterstützung kürzen. Ein Berliner Experte kritisiert das nun scharf.

„Diese Forderung von Sigmar Gabriel ist reiner Populismus“, sagt Hamze Bytyci: „aber noch trauriger ist es, dass sie jetzt – offenbar weil der Wahlkampf beginnt – ausgerechnet von der SPD kommt. Da muss man sich nicht über das Erstarken der AfD wundern.“

Bytyci ist Schauspieler, Vorsitzender von „RomaTrial e.V.“, einer transkulturellen Selbstorganisation, um die komplexen Problematiken des „Zigeunerhasses“ abzubauen, sowie Vorstandsmitglied der Berliner Linken. „Gabriel weiß genau, dass es Urteile des Europäischen Gerichtshofs zu dem Thema gibt“, sagt er. Demnach müsse das Geld auch gezahlt werden, wenn die Kinder im Ausland leben.

Der SPD-Chef hatte wie berichtet eine Kürzung des Kindergelds für EU-Ausländer gefordert, deren Kinder nicht in Deutschland sind. „Wenn ein Kind nicht bei uns lebt, sondern in seinem Heimatland, dann sollte auch das Kindergeld auf dem Niveau des Heimatlandes ausgezahlt werden“, sagte er. Freizügigkeit dürfe nicht missbraucht werden, um in Sozialsysteme einzuwandern.

Bezug von Kindergeld als Lebensgrundlage?

In manchen Großstädten Deutschlands gebe es, so Gabriel, bereits „ganze Straßenzüge mit Schrottimmobilien“, in denen Migranten nur aus einem Grunde wohnten: „Weil sie für ihre Kinder, die gar nicht in Deutschland leben, Kindergeld auf deutschem Niveau beziehen.“

Das Problem ist nicht neu und auch in Berlin wohlbekannt. Schon vor mehr als drei Jahren hatte beispielsweise Neuköllns damalige Bildungsstadträtin und heutige Bezirksbürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) darauf hingewiesen, dass die Lebensgrundlage für viele rumänische und bulgarische Familien, die in ihrem Bezirk wohnten, das in Deutschland gezahlte Kindergeld sei. Damals betrug das Kindergeld in Rumänien und Bulgarien sieben bis zehn Euro, heute ist es etwas mehr, sagte eine Rumänin. „In Bukarest bekomme ich nur etwa 20 Euro für jedes Kind, hier fast das Zehnfache.“

Hamze Bytyci kennt auch viele Familien, deren ältere Kinder noch in Rumänien und Bulgarien beispielsweise bei den Großeltern leben. „Es wäre natürlich besser, wenn sie hier wären“, sagt er: „jedes Kind sollte in Sachen Nahrung, Wohnung und Bildung ein gewisses Niveau haben, aber das ist ja hier gar nicht gewährleistet.“ Oft würden die Eltern – bei den Rumänen eher die Väter, bei den Bulgaren eher die Mütter – in harten Gelegenheitsjobs arbeiten, müssten sich teilweise wie Sklaven für einen geringen Stundenlohn verdingen.

Mehr Kindergeld geht an in Deutschland lebende EU-Bürger

„Auf den Rücken dieser Menschen Wahlkampf zu machen, ist schäbig“, sagt Bytyci. Aber sind Menschen aus Rumänen und Bulgarien überhaupt diejenigen, die das meiste Kindergeld erhalten? Nein, sagt Pressesprecher Paul Ebsen von der Bundesagentur für Arbeit. Und kann das auf Anfrage des Tagesspiegels auch mit aktuellen Zahlen belegen: Im Jahr 2016 (Stand November) haben die Familienkassen knapp sechs Milliarden Euro an mehr als zwei Millionen Kinder von in Deutschland lebenden EU-Bürgern gezahlt – das meiste an polnische und italienische Bürger mit 231.000 beziehungsweise 131.000 Kindern.

Danach folgen Rumänien (107.000), Kroatien (81.000), Griechenland (80.000), Bulgarien (65.000), Ungarn (34.000), Portugal (32.000) und Holland (29.000). Auch bei den Kindern, die nicht in Berlin leben, sind die Polen mit Abstand die größte Gruppe (87.000). Es folgte Rumänien (15.000), Kroatien (12.000), Tschechien (8900), Ungarn (8600), Bulgarien (5500) und Italien mit 3300. Insgesamt zahlt Deutschland für nicht in Deutschland lebende Kinder 476 Millionen Euro im Jahr.

Die Zahlen für Berlin und Brandenburg konnte die Landesarbeitsagentur am Wochenende nicht bereitstellen. Man kann aber davon ausgehen, dass in Berlin – wie auch in anderen Großstädten – etwas mehr Familien aus Rumänien und Bulgarien leben als im Bundesdurchschnitt.

In Brandenburg wiederum spielen die Saisonarbeiter eine größere Rolle, denn auch ihnen steht nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom Sommer 2012 Kindergeld zu. Und zwar ausdrücklich auch dann, wenn ihre Kinder weiter im Heimatland leben.