17.12.2016

U-Bahn-Treter festgenommen : "Selbstverständlich wird auch ein Tötungsvorsatz geprüft"

Ein Ausschnitt aus der Videosequenz einer Überwachungskamera zeigt den Angriff auf die arglose Frau.

Der mit Haftbefehl gesuchte mutmaßliche Angreifer vom Bahnhof Hermannstraße ist gefasst. Zielfahnder holten ihn am ZOB aus einem Bus.

Ermittlungserfolg nach der Gewalttat vom Bahnhof Hermannstraße: Wie die Polizei am Samstagabend mitteilte, haben Zielfahnder des Landeskriminalamtes Berlin am Nachmittag den mit Haftbefehl gesuchten 27-Jährigen festgenommen, der am 27.Oktober eine Frau an dem U-Bahnhof Hermannstraße unvermittelt die Treppe hinuntergetreten haben soll, wobei sich das Opfer schwer verletzte. Während die Begleiter des Mannes weitergingen, kümmerten sich Passanten um die Frau. Das am 8. Dezember von der Polizei zu Fahndungszwecken veröffentlichte Video der Tat aus einer Überwachungskamera hatte zu Entsetzen und zu einer Debatte über die Sicherheit im öffentlichen Raum geführt.

Die Fahnder hatten den Mann gegen 16.30 Uhr bei seiner Ankunft am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Charlottenburg noch im Bus sitzend angetroffen und festgenommen. Woher der Bus kam und wo sich der Gesuchte zwischenzeitlich aufhielt, wollte Martin Steltner, Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, am Abend nicht sagen. Der Verdächtige wurde dem ermittelnden Fachkommissariat der Kriminalpolizei überstellt. Dem 27-Jährigen soll morgen der bestehende Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung verkündet werden. Steltner sagte dazu auf Anfrage weiter, dass die abschließende rechtliche Bewertung erst nach Abschluss des Ermittlungsverfahrens möglich sei. "Selbstverständlich wird auch ein Tötungsvorsatz geprüft."

Bei dem Täter soll es sich um einen Bulgaren handeln. Zwischenzeitlich hatte es geheißen, der Mann habe sich womöglich in seine Heimat abgesetzt.