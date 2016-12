17.12.2016

von Stefan Jacobs

Verkaufsoffener Sonntag : Ansturm auf die Weihnachtsgeschenke am 4. Advent

Bild vergößern Aufwärts geht es im Advent für die Kunden auf der Rolltreppe - und für den Einzelhandel mit den Umsätzen. Foto: dpa

Das Wochenende vor Heiligabend bringt dem Einzelhandel Rekordumsatz. Auch am Sonntag sind alle großen Center und Warenhäuser in Berlin geöffnet.

Das vierte Adventswochenende ist ein Fest für den Einzelhandel – wenn auch ein anstrengendes: An diesem Sonntag haben alle Einkaufszentren und Kaufhäuser in Berlin ab 13 Uhr geöffnet, außerdem viele Baumärkte, Möbelgeschäfte wie Höffner, Krieger und Ikea sowie einige Lebensmittelläden, darunter die Filialen von Netto. Geöffnet ist überall bis mindestens 18 Uhr, teilweise auch länger: Die Potsdamer Platz Arkaden und die Mall of Berlin am Leipziger Platz sowie das Eastgate öffnen laut einer Aufstellung des Handelsverbandes bis 19 Uhr. Das KaDeWe hat nach eigenen Angaben bis 20 Uhr geöffnet.

Schon am Sonnabend war die Stadt voll von Käufern. „Wir gehen davon aus, dass dieses Wochenende wieder das umsatzstärkste des Jahres wird“, sagt Günter Päts, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes. Schon bisher sei die Woche gut gelaufen. „Es hat richtig angezogen nach allem, was man hört.“ Die Umsätze des Vorjahres dürften bis Weihnachten wohl übertroffen werden – zumal Berlin auch bei Einkaufstouristen aus dem weiteren Umland und aus anderen europäischen Ländern beliebt sei. Und schließlich gibt die arbeitgeberfreundliche Lage der Feiertage in diesem Jahr den Läden die Chance auf zusätzliche Öffnungstage.

Formeller Anlass für den Verkaufssonntag sind die Weihnachtsmärkte und das Louis-Lewandowski-Musikfestival.

In Berlin legt der Senat per Allgemeinverfügung jährlich acht Sonntage fest, an denen die Läden öffnen dürfen. Weitere zwei Termine stehen zur freien Auswahl.