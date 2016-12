16.12.2016

von Klaus Peters, Alexander Fröhlich und René Garzke

Eklat im Landtag Brandenburg : Neue AfD-Strategie: Kalbitz provoziert mit Goebbels-Vergleich

Bild vergößern Der AfD-Abgeordnete Andreas Kalbitz. Foto: dpa

Der AfD-Abgeordnete Andreas Kalbitz hat mit einem Goebbels-Vergleich für einen Eklat im Landtag gesorgt und wurde anschließend von der Debatte ausgeschlossen. Mit seiner Provokation folgt er der neuen Strategie des AfD-Bundesvorstandes.

Nach einem heftigen Schlagabtausch mit dem CDU-Abgeordneten Steeven Bretz ist der AfD-Abgeorednete Andreas Kalbitz am Freitag von der weiteren Landtagsdebatte ausgeschlossen worden. Kalbitz hatte zuvor eingeräumt, dass er einen Teil der Haushaltsrede von Bretz am Rande der Sitzung als „Goebbels für Arme“ bezeichnet hatte. Dies sei eine „gröbliche Verletzung der parlamentarischen Ordnung“, begründete Landtagspräsidentin Britta Stark die Entscheidung des Präsidiums. Daraufhin verließen alle anwesenden AfD-Abgeordneten den Plenarsaal. Außerhalb des Plenarsaals wollte Kalbitz seine Aussage nicht zurücknehmen. Es sei eine Überspitzung, die man in der Politik aushalten müsse, sagte er.

Anweisung von oben: Ganz gezielt politisch inkorrekt sein

Erst am heutigen Freitag war ein neues Strategiepapier des AfD-Bundesvorstandes bekannt geworden, in dem zu neuen Tabubrüchen aufgerufen wird, um gezielt Aufmerksamkeit für sich zu erregen. "Die AfD lebt gut von ihrem Ruf als Tabubrecherin und Protestpartei", heißt es laut der "Bild"-Zeitung in dem Konzept. Deshalb müsse die AfD "ganz bewusst und ganz gezielt immer wieder politisch inkorrekt sein" und ihre Provokationen "sorgfältig" planen. Die Erfahrung zeige: Je mehr Union, SPD und Co. versuchten, "die AfD wegen provokanter Worte oder Aktionen zu stigmatisieren, desto positiver ist das für das Profil der AfD".