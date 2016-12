16.12.2016

von Ann-Kathrin Hipp Drucken

Stasi-Vergangenheit von Berliner Baustaatssekretär : Rot-rot-grünes Krisentreffen am Abend zum Fall Holm

von Ann-Kathrin Hipp

2 Bild vergößern Der Linken-Politiker und neue Berliner Staatssekretär für Wohnen, Andrej Holm, und die Berliner Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Die Linke) geben am 14.12.2016 in Berlin eine Pressekonferenz. Foto: dpa

Sven Kohlmeier (SPD) fordert den Rücktritt von Andrej Holm. Andere Sozialdemokraten fordern Linke zur Klärung auf. Am Abend kommt der Koalitionsausschuss zusammen - außerplanmäßig.

Der Fall Andrej Holm wird zur Belastungsprobe für Rot-Rot-Grün in Berlin. Wie aus Senatskreisen bestätigt wird, kommt es heute Abend zu einem außerplanmäßigen Treffen des Koalitionsausschusses. Demnach soll es dort um den Fall Holm gehen. Am Mittag hatte mit dem SPD-Abgeordnete Sven Kohlmeier erstmals ein Sozialdemokrat den Rücktritt des umstrittenen Staatssekretär Andrej Holm gefordert. "Ich würde mir wünschen, dass Andrej Holm aus der tagelangen Diskussion um seine Stasi-Verstrickung die Konsequenzen zieht. Diese Koalition hat viele wichtige Aufgaben für unsere großartige Stadt zu erledigen. Das geht nur mit Haltung und Ehrlichkeit", schrieb Kohlmeier am Freitagmorgen auf seinem Blog (den Link finden Sie hier). Dabei sei es nicht die Stasi-Vergangenheit selbst, sondern der Versuch die dortige Mitarbeit zu vertuschen, der den SPD Abgeordneten an Holm zweifeln lässt.

"Dieses Rumgeeier, diese Ausreden, diese Halbwahrheiten ..."

"Wenn Andrej Holm bei der Stasi war, sollte er den Arsch in der Hose haben und dazu stehen. Dieses Rumgeeier, diese Ausreden, sich nicht erinnern zu können, diese Halbwahrheiten und der gefälschte Lebenslauf zerstören das Vertrauen in die Redlichkeit von Herrn Holm", heißt es in seinem Blogbeitrag weiter. Dass Holm nicht wusste was er tat, hält Kohlmeier für unglaubwürdig.

Mit Kohlmeier hat sich der erste Abgeordnete aus den Reihen der SPD dem neuen Staatssekretär gegenüber kritisch geäußert. Zuvor hatte bereits Antje Kapek von den Grünen, frisch liierter Koalitionspartner der Linken und der SPD, Holm kritisiert: "Ich bin schon einigermaßen über die neue Wendung in Herrn Holms Biografie verwundert. Es ist fraglich, ob nun tatsächlich alle Fakten zu seiner Stasi-Tätigkeit auf dem Tisch liegen. Deshalb muss es eine umfassende Überprüfung seiner Vergangenheit geben", sagte Kapek.

Ihr Parteifreund Wolfgang Wieland, ehemals Justizsenator in einer rot-grünen Koalition, legte Holm den Rücktritt nahe. „Es wäre am besten, wenn Herr Holm selber die Konsequenzen zöge. Der Personalfragebogen mit Fragen zu einer früheren Stasi-Tätigkeit ist für Hunderte ein Knock-out-Kriterium in Polizei, Bezirksverwaltungen und im gesamten öffentlichen Dienst gewesen", so Wieland zur "Welt".

Linke verteidigen Holm, CDU übt Kritik

Rückendeckung bekommt er von der Linken. Gregor Gysi, Ex-Fraktionschef der Linken im Bundestag, sieht keinen Grund für Aufregung. "Wir sollten damit gelassen umgehen", forderte Gysi im Interview mit dem RBB-Inforadio. Holm sei kein Offizier gewesen, der Weisungen gegeben oder Spitzel eingesetzt habe. Er rät dem Senat, die Sache in Ruhe zu lösen. Der Pankower Bürgermeister Sören Benn von den Linken verteidigte den Staatssekretär ebenfalls. "Es ist heute völlig irrelevant, ob ein damals 18-Jähriger auf Zeit oder auf Dauer zur Stasi wollte, wenn er sich 26 Jahre später glaubhaft von dieser Absicht distanziert und sein Leben seitdem Beleg für seine veränderte Haltung ist", schrieb er auf seinem Blog (den Link finden Sie hier). Und Kultursenator Klaus Lederer von den Linken meldet via Twitter: "Habe heute mit Menschen geredet, die in Hohenschönhausen gesessen haben. Die Linke muss begreifen, dass sie sie ernst nehmen muss."

Der ehemalige Bundestagspräsident Wolfgang Thierse (SPD) beklagte den Umgang mit der Personalie Holm. In einer Demokratie, sagte Thierse dem Tagesspiegel, habe "niemand das Recht, einen anderen dauerhaft in das Gefängnis seiner Geschichte einzusperren und ihm damit ein Kainsmal aufzudrücken". Es könne bei der Beurteilung des Falles Holm "nicht darum gehen, was er im Alter von 18 Jahren getan hat", sagte Thierse. Vielmehr müsse man beurteilen, was er in den vergangenen 26 Jahren, nach dem Fall der Mauer, getan habe, wie er mit den Fehlern der Vergangenheit umgehe und welche politischen Ansichten er jetzt vertrete.

Malu Dreyer warnt vor Belastung für mögliches rot-rot-grünes Bündnis

Andres sieht es Malu Dreyer (SPD). Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin befürchtet, dass der Umgang der Linken mit der DDR-Vergangenheit zur Belastung für ein mögliches rot-rot-grünes Bündnis nach der Bundestagswahl werden wird. "Das Problem müssen die Linken klären, damit es 2017 nicht zum Problem wird, wenn nach der Bundestagswahl Rot-Rot-Grün möglich wird", sagte Dreyer dem Tagesspiegel.

Von Seiten der Opposition äußerte sich der CDU-Abgeordnete Kurt Wansner und kritisierte die Ernennung von Andrej Holm scharf. „Seine Personalie ist ein Augenzwinkern an die autonome Szene in der Hauptstadt – und eine Absage an eine Politik, in der Recht und Ordnung noch etwas gelten“, erklärte Wansner in einem Gastkommentar für die Wochenzeitung Junge Freiheit. Der Bundesgerichtshof habe Holm bereits 2007 eine „linksextreme Einstellung“ bestätigt. Ein Staatssekretär wie Andrej Holm sage viel über die mangelnde Qualität des rot-rot-grünen Senats aus. CDU-Bundestagsabgeordneter Kai Wegner forderte den Regierenden Bürgermeister Michael Müller via Twitter auf, sich endlich zu äußern.

Bürgermeister und Senatskanzlei setzen auf Abwarten

Der Regierende Bürgermeister und die Senatskanzlei setzen weiter auf Abwarten und sehen zunächst Holm selbst aufgefordert, Klarheit über seine Tätigkeit beim DDR-Ministerium für Staatssicherheit zu sorgen. "Nach wie vor ist Herr Holm aufgefordert, alle Fragen zu beantworten und sich selbst zu prüfen, ob er diesem Staat treue Dienste leisten kann, die den Anforderungen an einen Staatssekretär entsprechen. Dem ist nichts hinzuzufügen", hieß es in einer Mitteilung am Mittwoch. Auch Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke), die Holm am Dienstag zum Staatssekretär ernannt hat, will sich bisher nicht inhaltlich zu den Vorwürfen äußern. Sie will die Überprüfung durch die Stasi-Unterlagenbehörde abwarten.

"Ich würde als Vorgesetzter an der Zuverlässigkeit zweifeln, wenn jemand falsche Angaben macht", sagt Frank Becker, Landesvorsitzender des Deutschen Beamtenbundes Berlin. Die Entscheidung liege allerdings bei Frau Lompscher.

Holm selbst erklärt, er habe seine Offizierslaufbahn, die er Ende 1989 hauptamtlich begonnenen hatte, nur als Ausbildung beim Wachregiment "Feliks Dzierzynski" begriffen – also als eine Art Grundwehrdienst bei der Stasi. Dass er sich bei der Personalüberprüfung nicht korrekt als früherer Offiziersschüler ausgab, sei keine absichtliche Lüge gewesen, sondern sein "damaliger Wissensstand". Für eine Stellungnahme zu den Rücktrittsforderungen war Holm am Freitag nicht zu erreichen.

In einem offenen Brief haben mehrere Berliner Bürgerinitiativen, unter anderem "Stadt von Unten" und die "Initiative 100% Tempelhofer Feld", den Senat aufgefordert, an Holm als Staatssekretär für Bauen und Wohnen festzuhalten. Sie gehen davon aus, dass Holm nicht nur wegen seiner Stasi-Vergangenheit, sondern vor allem wegen seiner wohnungspolitischen Positionen, so stark in der Kritik steht.