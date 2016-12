15.12.2016

BVV in Kreuzburg : Monika Herrmann wiedergewählt

Bild vergößern Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann (Bündnis 90/Die Grünen). Foto: Paul Zinken/dpa

Kreuzberg hat eine neue, alte Bürgermeisterin. Vor der Wahl Monika Herrmanns sprach zunächst ein Aktivist.

Typisch Kreuzberg! Bevor die 55-köpfige BVV am Donnerstagabend im Rathaus an der Yorckstraße das neue Bezirksamt wählen konnte, stand ein schwarz gekleideter Aktivist am Rednerpult und forderte, die Zwangsräumung von Tom in der Skalitzer Straße 64 zu verhindern. Danach lief es dann ziemlich glatt für Monika Herrmann und ihre Stadträte. Die grüne Bezirksbürgermeisterin wurde mit 39 von 42 Stimmen des grün-rot- roten Bündnisses wiedergewählt. Eine „soziale und gerechte Politik“ wolle sie gestalten – gegen Verdrängung und für die Vielfalt im Bezirk. Als Stadträte wurden gewählt: Vize-Bürgermeister Knut Mildner-Spindler (Linke) für Soziales und Gesundheit, Andy Hehmke (SPD) für Schule, Sport und Wirtschaft, Clara Herrmann für Finanzen, Kultur, Umwelt sowie Florian Schmidt (Grüne) für das Bauressort.