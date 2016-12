15.12.2016

Sperrung in Mariendorf : Mariendorfer Damm bleibt bis Februar stadtauswärts gesperrt

von Sigrid Kneist

Bild vergößern Feuerwehrleute am Mariendorfer Damm. Dort war im August ein Abwasserrohr gebrochen. Foto: dpa

Autofahrer, die über den Mariendorfer Damm nach Süden fahren wollen, brauchen weiter Geduld. Die Sperrung bleibt länger als zunächst geplant.

Die Bauarbeiten auf dem Mariendorfer Damm (B 96) verzögern sich. Die viel befahrene Ausfallstraße bleibt weiterhin zwischen Kaiserstraße und Alt-Mariendorf stadtauswärts gesperrt. Ursprünglich war geplant, die Straße in diese Richtung Ende des Jahres freizugeben. Jetzt werden sich nach Angaben der Berliner Wasserbetriebe die Arbeiten ins neue Jahr, vermutlich bis in den Februar, ziehen. Der Verkehr wird sich weiter in der Rixdorfer und der Rathausstraße stauen.

Die Straße ist seit Anfang August gesperrt. Damals war ein rund 130 Jahre altes Abwasserrohr gebrochen. Die Wasserbetriebe verbanden die notwendigen Reparaturarbeiten mit einer Sanierung des Leitungssystems.