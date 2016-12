15.12.2016

Parlamentarische Kontrollkommission Brandenburg : Entscheidung über Kontrollkommissions-Kandidatur von Gauland

Bild vergößern Fraktionschef Alexander Gauland (AfD) will in die PKK gewählt werden. Foto: R. Hirschberger/dpa

Mehrmals versuchte Andreas Galau (AfD) in die Parlamentarische Kontrollkommission gewählt zu werden, die den Verfassungsschutz kontrolliert. Mehrmals scheiterte er. Jetzt stellt sich AfD-Fraktionschef Alexander Gauland zur Wahl.

Potsdam - Am Abend stellt sich AfD-Fraktionschef Alexander Gauland zur Wahl als Vertreter in der Parlamentarischen Kontrollkommission, die den Verfassungsschutz kontrolliert. Gauland tritt an Stelle seines Fraktionskollegen Andreas Galau an, der bei mehreren Wahlen im Parlament durchgefallen war. Galaus Gegner führten ins Feld, dass dieser als junger Mann Mitglied bei den rechtsgerichteten Republikanern gewesen sei.

Gauland braucht mehr Ja- als Nein-Stimmen, um in das Gremium zu gelangen. Die AfD-Fraktion hat zehn Sitze im Brandenburger Landtag. (dpa)