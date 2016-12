Stasi-Vorwürfe gegen Staatssekretär : Holm gibt falsche Angaben zu seiner Stasi-Zeit zu

Der frisch ernannte Staatssekretar Andrej Holm will nicht gewusst haben, dass er hauptamtlicher Mitarbeiter der Stasi war.

Dem neuen Berliner Bau-Staatssekretär Andrej Holm (parteilos) ist nach eigener Darstellung erst durch die jetzt erfolgte Einsicht in seine frühere Kaderakte klar geworden, dass er hauptamtlicher Stasi-Mitarbeiter war. Bisher sei er davon ausgegangen, dass seine militärische Grundausbildung beim Stasi-Wachregiment „Feliks Dzierzynski“ in der Wendezeit noch nicht als hauptamtliche Stasi-Tätigkeit zu werten sei, sagte Holm am Mittwoch vor Journalisten. Das sehe er jetzt anders.

In Fragebögen der Berliner Humboldt-Universität, bei der der Stadtsoziologe bislang beschäftigt war, habe er aus seiner getrübten Erinnerung heraus 2005 falsche Angaben gemacht, gab Holm zu. Mit Holm hatte Rot-Rot-Grün in Berlin bundesweit erstmals einen Politiker trotz bekannter Stasi-Vergangenheit in die Landesregierung berufen. Der 46-jährige Stadtsoziologe und Gentrifizierungskritiker wurde von der Linken nominiert. Die Opposition spricht von einem Tabubruch (dpa)