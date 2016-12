14.12.2016

Ermittlungen wegen krimineller Vereinigung und Erpressung : 22 Durchsuchungen im Brandenburger Rockermilieu

150 Beamte haben mehrere Wohnungen von Brandenburger Rockern durchsucht. Dabei wurden Unterlagen, Datenträger und Waffen sicher gestellt.

Wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung und räuberischer Erpressung wird in Brandenburg gegen 18 Angehörige aus dem Rockermilieu ermittelt. Die Männer im Alter zwischen 22 und 45 Jahren werden verdächtigt, unter anderem von Diskotheken- und Barbetreibern Schutzgeld zu erpressen, teilten Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) und das Brandenburger Polizeipräsidium am Mittwoch mit. Die Beschuldigten sollen unter anderem den Hells Angels und den Red Devils angehören.

23 polizeilich relevante Rockergruppierungen in Brandenburg

Rund 150 Beamte des Landeskriminalamtes waren an den Durchsuchungen von Wohnungen in Schwedt/Oder, Frankfurt (Oder) und Eberswalde und in Berlin und sowie in zwei Clubräumen beteiligt. Unterlagen, Datenträger, Mobiltelefone, Pfefferspray, ein Schlagring und mehrere Messer wurden sicher gestellt. Einer der Initiatoren sitzt bereits seit dem 20. Oktober wegen Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Untersuchungshaft.

In Brandenburg gibt es derzeit 23 polizeilich relevante Rockergruppierungen. Zur Szene gehören etwa 375 Personen. Im Vorjahr wurden sie in Verbindung mit 164 Straftaten gebracht, meist Erpressungen und räuberische Erpressungen. (dpa)