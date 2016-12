Oranienburg bei Berlin : 10.000 Menschen betroffen: Heute wird die 200. Bombe entschärft

Sprengmeister André Müller und die alten Bomben. Foto: dpa

Züge der Linien S1, RE5 und RB 20 fallen aus oder verkehren anders als an üblichen Tagen. Hier finden Sie den Service.

In Oranienburg wird am heutigen Mittwoch der 200. Weltkriegs-Blindgänger seit der Wende entschärft. Immer wieder müssen in der Stadt Tausende Menschen ihre Wohn- und Arbeitsstätten verlassen, wenn Bomben entschärft werden. Am Mittwoch werden es knapp 10.000 Betroffene sein. Dieses Mal handelt es sich nach Angaben des zuständigen Sprengmeisters beim Kampfmittelbeseitigungsdienst (KMBD), André Müller, um eine Fünf-Zentner-Bombe amerikanischer Bauart.

"Hierzu wird ab 8 Uhr ein Sperrkreis mit 1000 Meter um den Fundort (Lehnitzstraße 73) eingerichtet", teilten die Behörden mit. Auch die S-Bahnhöfe Oranienburg und Lehnitz sind betroffen.

Nach Angaben der Verkehrsinformationszentrale rollen die Züge so: Die Züge der Linien RB 20 und S1 entfallen zwischen 8 Uhr und 15.30 Uhr zwischen Birkenwerder und Oranienburg. Auf diesem Abschnitt besteht Ersatzverkehr mit Bussen, ohne Halt in Lehnitz.

Die Züge der Linie RE 5 halten von 8 bis 10.15 Uhr nicht in Oranienburg. Ein Zug in jeder Richtung hält zusätzlich in Löwenberg (Mark), wo Anschluss an den Ersatzbus nach Oranienburg besteht.

Von 10.15 Uhr bis voraussichtlich 15.30 Uhr entfallen alle Züge der Linie RE 5 zwischen Löwenberg (Mark) und Berlin-Gesundbrunnen.Die Busse des Ersatzverkehrs halten in Oranienburg. Darüber hinaus halten einzelne Züge in Dannenwalde und in Löwenberg (Mark).

Voraussichtlich wird das im Krieg schwer bombardierte Oranienburg noch Jahrzehnte mit der Last von Blindgängern leben müssen. Trotz intensiver Bemühungen in den vergangenen Jahren würden weiter 300 Bomben im Boden vermutet, sagte Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am Montag. Vor allem solche mit chemischen Langzeitzündern seien 70 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in kritischem Zustand, so dass Selbstdetonationen drohten. dpa/AG