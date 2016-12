Wittenberg in Brandenburg : 21-Jähriger ins Gleisbett geschubst

Wittenberg - Ein 21-Jähriger ist von zwei Männern am Bahnhof Wittenberge (Prignitz) ins Gleisbett geschubst und verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, randalierten die 26 und 27 Jahre alten Täter auf einem gegenüberliegenden Bahnsteig. Das Opfer fühlte sich gestört und stellte die Randalierer zur Rede. Die Täter fühlten sich davon provoziert, attackierten ihn erst verbal, schubsten ihn dann ins Gleisbett. Die Täter flüchteten in eine Regionalbahn. Der 21-Jährige machte den Zugführer auf die Männer aufmerksam – er verschloss schließlich die Zugtüren und verständigte die Polizei, die die Täter festnahm. Gegen die Männer wird nun unter anderem wegen Körperverletzung ermittelt. dpa