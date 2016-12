11.12.2016

von Thomas Loy Drucken

Debatte um Stasi-Vergangenheit : Bürgerkomitee: Andrej Holm soll Biografie offenlegen

von Thomas Loy

Bild vergößern Trotz jüngst erhobener Stasi-Vorwürfe bleibt die Berliner Linke bei Holms Nominierung als Staatssekretär im rot-rot-grünen Senat. Foto: dpa

Der designierte Staatssekretär und die Stasi: Das „Bürgerkomitee 15. Januar“ will mehr wissen.

War es nur eine Jugendsünde oder hat sich Andrej Holm im Pakt mit der Stasi etwas zuschulden kommen lassen? In die Debatte um die Vita des HU-Soziologen, der Staatssekretär für die Linke im neuen Senat werden will, hat sich jetzt das „Bürgerkomitee 15. Januar“ zu Wort gemeldet. Der Verein fordert Holm auf, seine Biografie offenzulegen und das Amt bis zur Klärung seiner Rolle in der Wendezeit nicht anzutreten.

Das Bürgerkomitee 15. Januar befasst sich nach eigenen Angaben mit der Aufarbeitung der Stasi-Vergangenheit und versteht sich als Nachfolgeorganisation des „Bürgerkomitees Normannenstraße“, das Anfang 1990 die Auflösung des Ministeriums für Staatssicherheit kontrollierte. Am 15. Januar 1990 wurde die Stasi-Zentrale in der Normannenstraße von Bürgern besetzt. Später wurde diese relativ friedliche Aktion zum „Sturm auf die Stasi-Zentrale“ dramatisiert.

Mitgliedschaft im MFS-Regiment "kein K.O.-Kriterium"

Nötig sei eine sachliche Diskussion, sagt Christian Booß vom Vorstand des Vereins. „Allein die Tatsache, dass ein Jugendlicher oder Heranwachsender, der von seinem Elternhaus entsprechend beeinflusst wurde, beim MfS-Wachregiment Feliks Dzierzynski seinen Wehrdienst ableistete, eignet sich heute nicht mehr als K.O.-Kriterium.“ Entscheidend sei, was Holm dort gemacht habe, das sei noch „vollkommen unklar“. Nach eigenen Angaben verbrachte er die Wochen der großen Demonstrationen im Herbst 1989 in der Kaserne.

Der Vizevorsitzende der SPD Bundestagsfraktion, Axel Schäfer, nimmt Holm in Schutz – besonders vor Anfeindungen aus der CDU. Schäfer, der ursprünglich aus Frankfurt am Main stammt, sagt: „Junge Ex-Stasis sollen immer Stasis bleiben – alte Ex-Nazis wurden sofort zu Demokraten und kamen tausendfach in öffentliche Ämter. 26 Jahre deutsche Einheit – nichts vergeben. Diese reaktionäre Haltung nehme ich nicht widerspruchslos hin.“

HU hat mit ihrem Mitarbeiter keine Probleme

Andreas Otto, Berliner Grünen-Abgeordneter, stammt aus Templin, leistete seinen Wehrdienst als Bausoldat und engagierte sich in der DDR-Opposition. Auch Otto setzt auf eine genaue Prüfung des Einzelfalls. „Ich gehe davon aus, dass auch in dieser Legislaturperiode wieder eine Überprüfung auf Stasi-Vergangenheit bei Amts- und Mandatsträgern stattfindet. Das kann man dann bewerten.“ Die Humboldt-Uni hatte mit der Stasi-Vergangenheit ihres Mitarbeiters Andrej Holm bislang offenbar kein Problem.

Holm soll als Staatssekretär unter der Senatorin Katrin Lompscher (Linke) die Wohnungspolitik des Senats stärker auf Geringverdiener und Bedürftige ausrichten.

>