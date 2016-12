Berlin-Köpenick : Mann bricht mit Bauchverletzung zusammen

Ein Mann ist in Grünau schwer verletzt worden. Die Umstande sind noch unklar.

Gäste eines Bistros in Grünau mussten am Samstagmorgen einem verletzen jungen Mann Erste Hilfe leisten. Den alarmierten Polizisten wurde geschildert, dass der Mann kurz nach 7 Uhr das Bistro an der Wassersportallee Ecke Adlergestell betreten und um Hilfe gebeten habe. Danach sei er zusammengebrochen. Die beiden Zeugen versorgten den 21-jährigen Verletzten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Er kam mit Verletzungen im Bauchbereich in ein Krankenhaus und dort auf die Intensivstation. Die Ermittlungen zum Verdacht der gefährlichen Körperverletzung dauern an, teilte die Polizei weiter mit. Tsp