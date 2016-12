10.12.2016

Parteitag der Linken : Berliner Linke stellt sich hinter Andrej Holm

Bild vergößern Im Gespräch. Andrej Holm wird Staatssekretär von Stadtentwicklungssenatorin Lompscher - und war mal bei der Stasi. Foto: Thilo Rückeis

Der künftige Staatssekretär Andrej Holm bekommt in der Stasi-Diskussion um seine Person Rückendeckung. Beim Linken-Parteitag wird heute der Landesvorstand gewählt.

Die Debatte über die Stasi-Vergangenheit des designierten Staatssekretär Andrej Holm bei Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) war zu Beginn des Parteitags der Linken unter den Genossen noch kein Thema. Holm selbst erschien kurz vor 12 Uhr auf dem Parteitag im Bunsensaal der Wista in Adlershof und will dort auch sprechen. Zuvor äußerte sich Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) zu ihrem „Team“. Das seien klare Botschaften, sie wolle Kontinuität, deshalb sei sie über die Weiterarbeit von Regula Lüscher froh. Und sie wolle „sozialere Wohnungspolitik“ ernst meinen. Lompscher erinnerte auch an ihre Geschichte. „Ich war 1989 27 Jahre alt. Und ich lebe heute im Osten wie im Westen“. Andrej Holm sei damals 18, 19 Jahre alt gewesen. Er sei „Kind seiner Eltern, seiner Zeit" gewesen. "Wir alle haben ein Recht auf Irrtum und Korrektur und allemal gilt das für junge Leute."

Nach Lompscher sprach Andrej Holm zu den gut 150 Delegierten – unter großem Beifall. Nach der Erkenntnis der letzten 25 Jahre, die er im Westen erleben durfte, sieht er im Koalitionsvertrag eine Chance, dem sozialen Wohnungsbau Vorrang vor privaten Interessen zu geben. „Das Soziale hat im Wohnungsbereich den Vorrang.“ Bei jedem Politikwechsel, der glaubwürdig ist, gebe es „Gegenwind“; der sich mit Personalien beschäftige,, der persönlich werde. „Ich finde, es gibt ein gutes Recht all dies nachzufragen.“ Er sei als Jugendlicher in einem „antifaschistischen Haushalt“ groß geworden und mit der starken Überzeugung, dass die DDR eine Alternative sei.

Holm: "Wir können unsere Biografie nicht ablehnen"

Als 16-Jähriger habe er keinen Widerspruch gesehen. Er habe „unterschrieben“, sich keine Gedanken gemacht. Er habe nichts von den Konsequenzen gewusst und sich nicht getraut, dagegen aufzubegehren. „Ich hatte den Mut nicht.“ 1989 sei er in die Grundausbildung im Wachregiment Feliks Dzierzynski gegangen und mit der Perspektive, „in der Stasi zu bleiben“. Nach der Wende sei er „extrem erleichtert gewesen, dass ich aus meinem Dilemma entlassenen worden bin“. „Geschichte muss aufgearbeitet werden. Aber wir können unsere Biografie nicht ablehnen. Ich habe mich immer offen dazu bekannt.“ Er habe Schlussfolgerungen gezogen: „Ich ziehe Systeme mit Meinungsfreiheit allen anderen vor.“ Er sei Aktivist gewesen, Hausbesetzer. Seine Erfahrung aus der DDR sei, dass Gesellschaft von oben nach unten nicht funktioniere. Er freue sich, die Politik der nächsten fünf Jahre mitzugestalten. „Politik gemeinsam zu gestalten, heißt auch mit Kritik zu tun zu haben, mit Protesten auf der Straße.“ Die Regierungsaufgabe werde sein, Protest als Schwung zu begreifen.

"Immer solidarisch mit Holm"

Die designierte Parteichefin Katina Schubert sagte, die Partei sei „immer solidarisch mit Andrej“ gewesen - „jetzt auch“. Er sei bei der Staatssicherheit in einer Schreibstube gewesen. Auch die MfS-Geschichte müsse differenziert betrachtet werden. „Von einer solchen CDU lassen wir uns nicht jagen“, sagte sie und nannte Danny Freymark, jetzt parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion, der vor zehn Jahren „Nazi-Symbole geschmiert“ habe. Im Frühling war ein entsprechendes Video des Vorfalls aufgetaucht.

Nach Tagesspiegel-Informationen war der Parteispitze der Linken bewusst, dass es Diskussionen um die Personalie Holm geben würde. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) sowie die Grünen seien darüber in Kenntnis gesetzt worden. Man habe „informiert und thematisiert“, hieß es. Spitzengenossen haben sich dem Vernehmen nach auch noch einmal bei der Robert-Havemann-Stiftung über den Vorgang informiert.

Harald Wolf lobt Entscheidung für Holm

Übereinstimmend sagen Linkspolitiker, Holm sei mit seiner Biographie sehr offen umgegangen und eine „klare Haltung“ dazu gezeigt. Das sei wesentlich, denn was man mit 17 oder 18 Jahren gemacht habe, sei nicht selten unter „jugendlichem Blödsinn“ zu verbuchen. Der frühere Wirtschaftssenator Harald Wolf (Linke) sagte dazu, Holm sei eine „gute Personalentscheidung“, er sei ein profilierter Kritiker der bisherigen Wohnungspolitik und ein ausgewiesener Gentrifizierungsexperte. Auch diejenigen, die in der Bürgerbewegung zur Wendezeit dabei waren, sähen in der kurzen Tätigkeit von Holm in der Bezirksverwaltung der Stasi kein Problem. Holm selbst hatte sich dazu mehrfach geäußert.

Wolf sagte, er habe das Gefühl, dass Holm für viele politisch unliebsam sei, deshalb gebe es nun diese Angriffe gegen den designierten Staatssekretär. Wolf kritisierte die Aussagen von Hubertus Knabe, Direktor der Stasi-Gedenkstätte Hohenschönhausen, Holm sei ein „hauptamtlicher Mitarbeiter“ der Stasi gewesen. „Diese Aussage wundert mich bei Knabe nicht“, sagte Wolf. Er sei bisher nicht dadurch in Erscheinung getreten, „Differenzierungen bei Biographien zu machen“. Holm selbst zieht diese Einordnung, hauptamtlicher Mitarbeiter der Stasi gewesen zu sein, stark in Zweifel. Er sei als 18-jähriger Abiturient im militärischen Rang eines Gefreiten des Wachregiments Feliks Dzierzynski gewesen und habe Ausbildung und Studium noch vor sich gehabt. In der Stasi-Bezirksverwaltung habe er vor allem Berichte von Betriebsversammlungen zusammengefasst.