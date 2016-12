09.12.2016

von Hannes Ebert und René Garzke

Brandstiftung in Birkenwerder : Fahrzeug von Anti-rechts-Initiative angezündet

In der Nacht zu Freitag ist in Birkenwerder das Vereinsauto einer Initiative gegen Rechtsextremismus angezündet worden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Birkenwerder - In Birkenwerder (Oberhavel) ist der Kleinbus eines Vereins gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit angezündet worden. Die Ermittler gehen nach ersten Erkenntnissen von Brandstiftung aus, wie die Polizei mitteilte. Ein Zeuge hatte demnach in der Nacht zu Freitag bemerkt, dass das Fahrzeug auf einem Parkplatz am Rathaus Birkenwerder in Flammen stand. Die Ermittlungen übernimmt der für politische Taten zuständige Staatsschutz der Polizeidirektion Nord.

Der Kleinbus gehört dem Verein Nordbahngemeinden mit Courage aus Hohen Neuendorf (Oberhavel). Dieser ist Teil des Aktionsbündnisses Brandenburg gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit. Schon vor einem Monat war das Fahrzeug mit Hundekot beschmiert worden. "Leider ist es in der gegenwärtigen Situation für Organisationen und Mensch, die sich für Toleranz, Demokratie und Menschlichkeit einsetzen, zunehmend normal, Ziel von Übergriffen und Diffamierungen zu werden", teilte der Verein damals mit. Feige sei, dass die Attacken meist "heimlich und anonym" passierten. Dies wertet der Verein als Zeichen dafür, "dass die Täter wissen, dass sie mit ihrer Meinung und der Art der Auseinandersetzung nicht die Mehrheit unserer Gesellschaft hinter sich haben". Diese lege nach wie vor Wert auf ein demokratisches Miteinander. (mit dpa)