08.12.2016

von Matthias Jauch Drucken

Havelland in Brandenburg : Frau stirbt nach Sturz in Bus

von Matthias Jauch

Eine 89-jährige Frau ist zwei Tage nach einem Sturz in einem Bus im Landkreis Havelland gestorben. Der Unfall ereignete sich am Montag, als der Bus an einer Bushaltestelle in Falkensee gerade anfuhr, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Frau zog sich Kopfverletzungen zu. Sanitäter brachten sie in ein Krankenhaus nach Berlin. Am Mittwochnachmittag teilte das behandelnde Klinikum den Angaben zufolge mit, dass die Frau ihren Verletzungen erlegen sei. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallgeschehen führt nun die Kripo der Polizeiinspektion Havelland. (dpa)