08.12.2016

von Ronja Straub

Berlin-Reinickendorf : Nach Amok-Alarm: Polizei gibt Entwarnung für Schule

2 Bild vergößern Nach der Amok-Entwarnung stehen die Schüler vor der Max-Beckmann-Oberschule in Gruppen zusammen. Foto: Ronja Straub

Erleichterung bei Schülern und Eltern: Nach dem Amok-Alarm an der Max-Beckmann-Oberschule in Reinickendorf gibt es nun Entwarnung. Es besteht keine Gefahr.

Nach einem Amok-Alarm an der Berliner Max-Beckmann-Oberschule durften die Schüler die Klassenzimmer nun wieder verlassen. Bereits gegen viertel nach zwei kam die Entwarnung von der Polizei, dass es keine Gefahr gebe. Gegen 15 Uhr durften die Schüler dann auch wieder die Klassenzimmer der Schule verlassen, wie unsere Reporterin vor Ort berichtet. Vor der Schule warteten bereits einige Eltern auf ihre Kinder. "Die Lehrer müssten eigentlich Bescheid wissen, aber viele wussten auch nicht so recht was zu tun ist", berichtet die 16-jährige Hannah Wendlinger, die gerade mit ihrer Schulkameradin das Gebäude verlassen konnte. Keiner habe wirklich gewusst, was in einer solchen Situation zu tun sei, sagte die Schülerin.

Nach Auskunft der Polizei ging der Notruf eines Schülers ein, in der Schule gebe es einen Alarm. Einsatzkräfte waren an der Max-Beckmann-Oberschule vor Ort, um die Lage zu untersuchen.

Ein Schüler der Schule hatte dem Tagesspiegel berichtet, es sei um kurz nach 12 Uhr Alarm ausgelöst worden. Er selbst sei in Sicherheit. Für den Einsatz sperrte die Polizei Teile des Eichborndamms und der Auguste-Viktoria-Allee. (Tsp)