07.12.2016

von Felix Hackenbruch

BVV Neukölln : Linke will nicht mit der AfD sprechen

Bild vergößern Vor der Sitzung hatte sich die AfD-Fraktion empört über das Verhalten der Linken gezeigt. Foto: dpa/ Paul Zinken

Derzeit tagt die Bezirksverordnetenversammlung Neukölln. Vor der Wahl des umstrittenen Neuköllner Stadtrates gab es Streit. Der fühlt sich trotzdem "gut vorbereitet".

In Neukölln tagt die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) am Mittwoch zum zweiten Mal. Nachdem bei der ersten Sitzung der Stadtratskandidat der AfD, Bernward Eberenz (55), aus formalen Gründen nicht zu Wahl hatte antreten können, steht am Abend seine Wahl zum Umweltstadtrat im Mittelpunkt. Wie bei der ersten Sitzung gab es vor der Versammlung Proteste gegen die AfD vor dem Rathaus.

Ehe es zur Wahl des Stadtrats – nur dessen Posten ist noch offen – kommen konnte, mussten erst noch Bürgerdeputierte und Stellvertreter gewählt werden. Auf Antrag der AfD wurde über jede Personalie einzeln abgestimmt. Statt danach wie vorgesehen mit der Wahl des AfD-Stadtrats fortzufahren, konstituierten sich dann erst noch die Ausschüsse. „Wir wissen nicht, wie lange die Wahl dauert, deshalb haben wir das vorgezogen“, sagte BVV-Vorsteher Lars Oeverdieck (SPD). Derzeit ist noch unklar, noch unklar, ob und wann Eberenz die nötigen Stimmen zusammenbekommen wird.

"Für uns wäre die Wahl eines AfD-Stadtrats eine Verharmlosung"

Vor der Sitzung hatte sich die AfD-Fraktion empört über das Verhalten der Linken gezeigt, die ihren Kandidaten nicht zu einer Vorstellung eingeladen hatten. „Es ist üblich, dass sich Stadtratskandidaten vor ihrer Wahl den in der BVV vertretenen Parteien vorstellen“, hieß es. Eberenz hatte den Linken zwei Mal vergeblich ein Gespräch vorgeschlagen. Durch dieses Verhalten habe die Linke den „demokratischen Grundkonsens“ aufgekündigt, schrieb die Partei.

Eine Sprecherin der Neuköllner Linken reagierte gelassen: „Es stimmt, wir haben keinen Bedarf. Für uns wäre die Wahl eines AfD-Stadtrats eine Verharmlosung.“ Eberenz sei zwar noch nicht aufgefallen, aber große Teile der Fraktion seien mit Neofaschisten besetzt. Auch der Fraktions-Chef der Linken, Thomas Licher, kündigte an, dass seine Partei Eberenz nicht wählen werde.

Eberenz äußerte sich in der Sitzung am Abend vorsichtig optimistisch. Er habe mit den anderen Fraktionen „angenehme“ Gespräche geführt. „Dabei gab es keine bösen Konfrontationen“, sagte der Musiker und Übersetzer. Auch wenn er keine Verwaltungserfahrung habe, traue er sich das Amt zu. „Ich habe mich intensiv auf das Amt vorbereitet und mir wurde auch signalisiert, dass ich gut vorbereitet bin.“