07.12.2016

Berliner Flüchtlingsprojekt "multicult plaza" : In Kreuzberg können Geflüchtete Radio machen

Die RadioBox in der Marheineke-Markthalle soll neue Kontaktmöglichkeiten bieten. Die Idee hatte Brigitta Gabrin, Chefredakteurin von multicult.fm.

In der Marheineke-Markthalle in Kreuzberg, direkt beim Studio von Radio Multicult.fm, startet am Freitag mit der „multicult plaza“ ein Radioprojekt für Geflüchtete.

Auf den ersten Blick sieht das Gehäuse neben dem Café wie eine normale Telefonzelle aus. Da endet die Ähnlichkeit aber aber auch schon. Denn bei welcher Telefonzelle geht ein Rotlicht an, wenn sie besetzt ist? Hier muss man auf einem Touch-Display zwischen Englisch, Arabisch, Französisch, Spanisch oder Farsi? Und dann ist da noch dieses integrierte Aufnahmestudio, das jedes gesprochene Wort aufzeichnet.

In der Marheineke-Markthalle in Kreuzberg, direkt beim Studio von Radio Multicult.fm, wird am Freitag mit der „multicult plaza“ ein Flüchtlingsprojekt gestartet, gefördert vom Bundesinnenministerium. „Wir machen dort weiter, wo klassische Integrationshilfe aufhört und wollen die Entstehung von Parallelgesellschaften verhindern“, sagt Chefredakteurin Brigitta Gabrin. Sie hatte die Idee mit der Zelle. Bei ihr heißt sie RadioBox.

Kontakte zwischen Geflüchteten und eingesessenen Berlinern

Die Idee: Wer wegen der drangvollen Enge in Notunterkünften oder strapaziöser Warterei bei Behörden genervt ist, kann in der Zelle über seine Probleme sprechen. Oder Hilfe bei kleinen Jobs anbieten. Selbst Unterstützung suchen. „Kann gut nähen, wer braucht meine Hilfe“, so etwas. Jeder Beitrag landet im Studio von multicult.fm. Die Beiträge werden – sofern sendefähig – später über den Äther geschickt. Die Box ist somit eine Mischung aus dem Speakers’ Corner im Londoner Hyde Park, einer selbst organisierten Jobbörse und einer Nachbarschaftshilfe.

Es ist mitunter vielleicht auch einfacher, in der Zelle, allein, unbeobachtet, seine Sorgen los zu werden, als mit Behördenmitarbeitern darüber zu streiten. Das Café neben der RadioBox gehört zum Projekt, hier liegen auch internationale Zeitungen. Die Mitarbeiter des Cafés sollen Kontakte zwischen geflüchteten, neuen und alteingesessenen Berlinern vermitteln. „Im optimalen Fall“, sagt Brigitta Gabrin, „sind die Flüchtlinge schon mehrfach hier gewesen und haben von ihren Fähigkeiten erzählt.“ So könnten die Mitarbeiter bald Jobanbieter und Jobsuchende gezielt zusammenbringen.

Zu "brisanten Themen": Ein runder Tisch

Im Café wird auch über die Nutzung der außergewöhnlichen Telefonzelle informiert. Das dort aufgezeichnete Material wird von der Redaktion von mulitcult.fm gesichtet. Die Box soll ja keine Plattform für Pöbeleien oder Quatschreden werden, sondern sinnvollem Austausch dienen.

Probleme werden aber nicht bloß im Studio aufgegriffen. „Zu brisanten Themen“, sagt Brigitta Gabrin, „machen wir in der Markthalle einen Runden Tisch.“ Behördenvertreter, Politiker, andere Verantwortliche und Betroffene diskutieren dann öffentlich. Das lockt dann auch wieder Menschen an und führt sie ins Cafe, hofft Brigitta Gabrin. Ihr Ziel: Ein positives Schneeballsystem.

Und weil die Telefonzelle mobil ist, steht sie im Januar in Tempelhof. Dann wird sie in den Hangars des ehemaligen Flughafens installiert.