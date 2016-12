NACHRICHTEN

Vogelgrippe: Weiterer Fall in Brandenburg

Potsdam/Berlin - In Brandenburg gibt es einen dritten Fall von Vogelgrippe. Im Landkreis Teltow-Fläming wurde das Geflügelpestvirus H5N8 bei einer toten Wildgans nachgewiesen. Das Tier war in der Gemeinde Am Mellensee in der Nähe von Sperenberg aufgefunden worden, wie eine Sprecherin des Brandenburger Verbraucherschutzministeriums dieser Zeitung bestätigte. Zuvor war das Geflügelpestvirus schon bei zwei verendeten Möwen im Landkreis Potsdam-Mittelmark nachgewiesen worden. In allen Gebieten, wo tote Wildvögel entdeckt wurden, gelten Beschränkungen für Geflügelhaltungen. In den jeweiligen Sperrbezirken und Beobachtungsgebieten dürfen Hunde und Katzen nicht frei herumlaufen. Auch die Jagd auf Federwild ist dort verboten. Auch in Berlin gab es in jüngster Zeit mehrere Fälle von Vogelgrippe. In den vergangenen Tagen gab es hier allerdings keine neuen Fälle von Geflügelpest bei Wildvögeln. Es sei bei insgesamt zwölf Wildvögeln geblieben, hieß es. das

Falscher Polizist prügelt

auf Radlerin ein

Prenzlau - Ein falscher Polizist hat in Prenzlau (Uckermark) eine Radlerin überfallen und geschlagen. Der Mann stoppte am Montag die 57-Jährige und verlangte ein „Strafgeld“, weil sie auf der falschen Straßenseite radelte. Der Frau war schnell klar, dass es sich um einen falschen Polizisten handelte. Als sie flüchten wollte, prügelte der 29-Jährige auf sie ein. Später konnte sie sich losreißen, der 29-Jährige brüllte ihr Naziparolen hinterher. Die alarmierte Polizei nahm den Mann wenig später fest. Gegen ihn wird unter anderem wegen versuchten Raubes und Amtsanmaßung ermittelt. dpa